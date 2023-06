Le Moussem de Tan Tan fait son come-back après trois ans d’absence

Après trois années d’absence, justifiée par la pandémie du Covid-19 et des mesures sanitaires qui l’ont accompagnée, le Moussem de Tan Tan retrouve sa place dans le calendrier des événements culturels. Prévue du 7 au 12 juillet prochains, cette 16ème édition, organisée par la fondation Almouggar, se choisit comme double thème l’enracinement identitaire et le développement durable.

À l’instar des précédentes éditions, le cru 2023 du Moussem de Tan Tan prévoit une programmation éclectique. Au menu: des soirées musicales animées par des troupes nationales et internationales sur les scènes de Tan-Tan et de El Ouatia, et surtout des spectacles de Tbourida et des courses de dromadaires, organisées au Camélodrome de la ville en partenariat avec les Émirats arabes unis. Le tout est agrémenté d’un ensemble d’activités culturelles, artistiques, sportives et socio-économiques tout au long de la semaine que dure l’évènement.

En marge du Moussem, la Fondation Almouggar organisera la «Green Invest Conférence», une rencontre visant à identifier les créneaux d’investissement dans la région et à mettre en exergue ses potentialités économiques. Un colloque dédié à la culture hassanie et aux enjeux de la préservation de la mémoire et de la promotion du patrimoine immatériel.

Proclamé en 2005 patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, et inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2008, le Moussem de Tan Tan se présente de facto comme une opportunité pour célébrer les diverses expressions culturelles enracinées dans les traditions des provinces du Sud en général, et de la région de Tant Tan en particulier.