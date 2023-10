Tiznit: au cœur d’une colonie de vacances au profit d’enfants des familles sinistrées par le séisme

Au cœur du centre d’estivage d’Aglou, dans la province de Tiznit, plus de 250 enfants issus de la province de Taroudant, touchée par le séisme du 8 septembre dernier, ont pris part à la colonie de vacances organisée par la direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et la Fédération nationale des colonies de vacances.

Cette initiative a coïncidé avec les vacances scolaires qui ont commencé le 15 et se poursuivent jusqu’au 22 octobre. L’objectif de cette colonie de vacances est d’apporter un soutien psychologique et éducatif à ces enfants et les aider à surmonter les conséquences et les répercussions de cette tragédie.

«Plus de 250 enfants ont pris part à cette colonie. Notre objectif est d’atteindre 1.000 enfants participants pour la colonie de vacances estivale», déclare Mostapha Hamadi, président du bureau régional de la Fédération nationale des colonies de vacances, dans une déclaration pour Le360.

«Nous avons participé à des ateliers artistiques et culturels, ainsi que des jeux ludiques. Nous avons passé des bons moments. Cette colonie de vacances est excellente», témoigne, pour sa part, le jeune Abderazzak Al Manani, remerciant les organisateurs pour leur accueil chaleureux.

Outre les ateliers artistiques et culturels, la colonie de vacances propose des séances d’écoute au profit des enfants. Encadrée par un staff composé de quelque 40 cadres et animateurs, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’animation culturelle et d’encadrement socio-éducatif mené par la Fédération.