Séisme: le bel accueil réservé aux élèves transférés de Tizi N’Test au lycée Dakhla d’Oulad Berhil

Le lycée Dakhla de la commune d’Oulad Berhil a accueilli plus de 100 élèves venus de Tizi N’Test.

Plus de 100 élèves inscrits dans des établissements scolaires touchés par le séisme au niveau de la commune de Tizi N’Test, ont été transférés au lycée Dakhla de la commune d’Oulad Berhil. Un transfert qui permettra aux bénéficiaires de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions.

«La direction provinciale du ministère de l’Éducation a pris toutes les mesures pour assurer l’hébergement et la restauration des étudiants. Ces derniers vont également bénéficier de sessions de soutien psychologique et social pour les aider à surmonter les conséquences du séisme et assurer leur suivi scolaire dans les meilleures conditions possibles», fait savoir Ahmed Mounir, surveillant général de l’établissement.

«Je remercie les enseignants, les élèves et le cadre administratif. Ils font tout pour nous assurer un apprentissage dans des conditions optimales et faciliter notre intégration au sein du lycée. Nous espérons passer une bonne année», témoigne une élève du collège venue de la commune de Tizi N’Test.

Lire aussi : Séisme: les élèves de la commune d’Ouirgane transférés vers des internats à Marrakech

De son côté, Moussa Ben Ami, président de l’association des parents d’élèves du lycée Dakhla, souligne que ladite association s’est également mobilisée pour répondre à tous les besoins des élèves des zones touchées par cette catastrophe naturelle. «Nous avons également mis en place un dortoir conforme aux normes de sécurité pour les héberger et assurer leur restauration dans de bonnes conditions», ajoute-t-il.