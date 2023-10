Séisme: la BNRM va distribuer 7.000 manuels scolaires et livres de contes aux enfants dans les zones sinistrées

En manifestation de solidarité avec les familles touchées par le séisme dévastateur du vendredi 8 septembre, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) organise une caravane pour la distribution de plus de 7.000 manuels scolaires et livres de contes aux enfants des familles touchées par la catastrophe dans différentes régions du Royaume, indique la BNRM dans un communiqué.

Ladite caravane, qui a pris la route dans la soirée du lundi 2 octobre, permettra à plus d’un millier d’enfants des zones touchées par le séisme de bénéficier de cette action, organisée en coordination avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la Fondation des œuvres sociales et culturelles de la BNRM, indique la même source.

Lire aussi : Séisme: le bel accueil réservé aux élèves transférés de Tizi N’Test au lycée Dakhla d’Oulad Berhil

Comme le précise Mohamed El Ferrane, Directeur de la BNRM dans une vidéo diffusée sur la page Facebook officielle de l’institution, cette caravane sera suivie par d’autres actions ayant pour objectif d’aider les élèves des zones touchées par le séisme à surmonter les conséquences de cette tragédie et assurer leur suivi scolaire.