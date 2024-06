Colonies de vacances: la liste noire du ministre Mehdi Bensaid

A l’approche des colonies de vacances, le ministre de la Culture, de la jeunesse et de la communication, Mehdi Bensaid, a mis en garde les associations qui exploitent ces camps à d’autres fins. Les associations, poursuit-il, qui enfreignent la loi seront désormais inscrites sur une liste noire, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 7 juin 2024.

Lors de son intervention, le 4 juin, pendant la séance de questions orales à la chambre des conseillers, Bensaid n’a pas caché l’existence d’associations qui ne respectent pas les normes relatives au programme national. Il a dénoncé les agissements de ceux qui ne «respectent pas les enfants et les jeunes qu’ils exploitent à des fins très éloignées de l’humanitaire et de l’associatif».

Le ministre avait déjà fait part de sa détermination à élaborer cette liste l’année dernière. Il a, par ailleurs, annoncé la mise en place d’un ensemble de mesures pour rénover les infrastructures existantes et ouvrir de nouveaux centres de vacances dans le haut et le bas Taghazout.

En parallèle, poursuit Bensaid, d’autres centres seront fermés pour réhabilitation: «Il n’est pas normal que des enfants et des jeunes bénéficient de centre de vacances beaux et spacieux tandis que d’autres se contentent de centres en deçà des normes».

Le ministre souligne que son département a organisé plusieurs stages de formation au profit des encadrants et des séminaires nationaux pour les femmes actives dans le domaine des colonies de vacances et pour faciliter l’accès aux enfants en situation de handicap. De plus, poursuit Bensaid, le ministère a créé des commissions régionales et provinciales pour préparer, faire le suivi et numériser les opérations liées aux colonies de vacances.