Colonies de vacances: 50 enfants d’Al-Qods chantent les hymnes marocain et palestinien au terme de leur séjour au Maroc

Lors de cet évènement intitulé «Al Massira Al Khadra», organisé au centre Belle-Vue, les enfants ont chanté collectivement les hymnes du Maroc et de la Palestine, sous les applaudissements nourris de la nombreuse assistance.

C’est l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif qui a organisé, depuis le 12 août, cette 13ème édition de colonie de vacances au profit des 50 enfants d’Al-Qods, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods.

Lors de leur séjour au Maroc, ces enfants ont visité, en plus de Rabat, les villes de Tanger, Tétouan et Chefchaouen. «Les colonies de vacances Massira Al Khadra sont une rencontre de fraternité et d’échange entre les compétences palestiniennes et marocaines en permettant de consolider les relations historiques qui ont toujours uni les Marocains et leurs frères palestiniens. C’est une action structurelle sur laquelle veille le roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods», a déclaré le directeur de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui.

Lire aussi : Colonies de vacances: les enfants d’Al-Qods sous le charme de Tanger

De son côté, l’encadrant palestinien, Bachar Abou Chamssia, a qualifié de «succès» ces colonies de vacances durant lesquelles les enfants d’Al-Qods ont pratiqué plusieurs activités, notamment sportives. «Nous avons été très bien accueillis au Maroc, où nous avons pu mesurer le degré d’affection que portent les Marocains à leurs frères palestiniens», a-t-il témoigné.

Pour sa part, le jeune vacancier palestinien Naïm Al Abassi a exprimé sa satisfaction d’avoir vécu «cette excellente expérience», remerciant le roi Mohammed VI pour lui avoir offert cette opportunité de voir le Maroc et de rencontrer ses frères marocains.