Al-Qods: l’OCI salue les efforts du roi Mohammed VI pour la protection des lieux saints

La 18ème session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, a salué, ce lundi 1er août, les efforts soutenus du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, pour protéger les lieux saints de l’islam à Al-Qods Acharif, et faire face aux mesures entreprises par les autorités israéliennes dans la ville sainte.

Concernant les incursions de certains responsables du gouvernement d’occupation israélien dans la mosquée Al Aqsa, le Conseil s’est félicité, dans un communiqué ayant sanctionné les travaux de sa session, du rôle majeur que joue l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras opérationnel du Comité Al-Qods, à travers la réalisation de projets de développement, ainsi que ses actions au profit des habitants de la ville sainte destinées à appuyer leur résistance.

Le communiqué met en exergue le rôle central du Comité Al Qods, sous la présidence du roi Mohammed VI, dans la lutte contre les mesures graves et d’escalade entreprises par les autorités d’occupation israéliennes dans la ville d’Al Qods Acharif.

Cette session, tenue par visioconférence, a été consacrée à l’examen de deux questions, en l’occurrence la profanation et l’autodafé d’exemplaires du Saint Coran en Suède et au Danemark et les incursions de certains responsables israéliens dans la mosquée Al Aqsa.