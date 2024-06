Colonies de vacances: le programme national va proposer à plus de 100.000 enfants de jouir de belles vacances cet été 2024

Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication devant le Parlement présentant le programme national des colonies de vacances 2024, lundi 3 juin 2024. (Y.Mannan/Le360)

«Nous allons accorder à plus de 100.000 enfants le droit de pouvoir bénéficier cet été des colonies de vacances», dans plusieurs régions du Maroc, a affirmé le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid lors de la séance des questions orales issues de la Chambre des représentants.

Le nombre d’enfants bénéficiaires va peut-être égaler le nombre de 120.000 enfants qui ont profité en 2023 des colonies de vacances, a ajouté le ministre avant de souligner que les associations qui n’ont pas respecté les cahiers des charges l’an dernier ne seront pas autorisées à organiser des colonies de vacances: «Les associations qui n’ont pas respecté l’an dernier le droit des enfants et les consignes d’une vraie colonie de vacances ne seront pas admises en 2024 à encadrer et à gérer une colonie», a confirmé Mehdi Bensaid dans une déclaration pour Le360.

«La colonie de vacances est un espace qui permet aux enfants de découvrir leurs talents. Il est temps que ces colonies puissent jouer leur rôle positif, afin que les enfants puissent découvrir, innover et concrétiser leurs rêves», a conclu le ministre qui a d’autre part évoqué la question des Maisons de jeunes dont le nombre au Maroc se chiffre à 662 centres, dont la plupart sont situées dans le monde urbain. Seules 60 de ces structures pour les jeunes sont actuellement fermées pour diverses raisons, dont la plus importante est le manque de ressources humaines pour encadrer ces centres. «Je tiens à remercier les ONG et les collectivités pour leur partenariat qui nous permettra d’ouvrir ces Maisons de jeunes en 2024», a conclu le ministre.