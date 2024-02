Benslimane: 250 jeunes invités à débattre des changements climatiques et des droits de l’humanité

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) s’associe à la rencontre internationale «Les jeunes et les défis des changements climatiques. Quels rôles et quelles contributions?», prévue le mercredi 28 février à Benslimane.

L’événement est porté par l’Association d’études et de recherches pour le développement, une association d’utilité publique ayant un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations unies (Ecosoc), en partenariat avec le Conseil de la région de Casablanca-Settat.

La rencontre accueillera 250 jeunes, de 18 à 30 ans, de la région de Casablanca-Settat et des jeunes en provenance des cinq continents, dont des Marocains du monde. Selon les organisateurs, cette rencontre sera couronnée par l’adoption de la Déclaration de Benslimane, instituant la création en terre marocaine du «Réseau international des jeunes pour la déclaration universelle des droits de l’humanité».

Cet évènement est organisé avec l’appui du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, de l’Agence marocaine de coopération internationale, des universités Hassan II de Casablanca, Hassan 1er de Settat et Chouaïb Doukkali d’El Jadida, et de la province de Benslimane; avec la participation du ministère du Développement durable et de la Transition énergétique et de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.