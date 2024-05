JobinTech: généralisation du programme pour former 15.000 jeunes d’ici 2026

De gauche à droite: Khalid Safir directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Ghita Mezzour ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration et Mehdi Kettani directeur général de Maroc Numeric Cluster, lors de la signature de la convention à Marrakech, le mercredi 29 mai 2024.

Après la réussite de la phase pilote, le gouvernement souhaite généraliser l’initiative JobInTech pour former 15.000 jeunes aux métiers du numérique dans les différentes régions du Maroc, à l’horizon 2026. Une ambition matérialisée par la signature, le mercredi 29 mai à Marrakech, en marge du Gitex Africa, d’une convention entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et Maroc Numeric Cluster.

وقعت السيدة @MezzourGhita، يوم الأربعاء 29 ماي 2024، رفقة كل من السيد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير،و السيد السيد مهدي كتاني، المدير العام للتجمع المغرب الرقمي، اتفاقية تتعلق بتعميم برنامج "JOBINTECH". pic.twitter.com/6ubDCrLhD1 — Ministère Délégué auprès du CG chargé de la TN&RA (@Ministere_TNRA) May 30, 2024

JobInTech est un programme axé sur des formations qualifiantes gratuites de courte durée, allant de trois à six mois, à des jeunes issus de profils disciplinaires variés. Des formations qui intègrent des compétences théoriques et pratiques, couvrant des domaines tels que le développement logiciel, l’analyse de données, l’intelligence artificielle et bien plus encore.

L’objectif étant de développer un vivier de talents, à soutenir l’écosystème digital national et à offrir aux jeunes des opportunités de renforcer leur employabilité grâce à des formations de reskilling et l’upskilling.

«En tant que programme de formation-insertion, JobInTech se distingue par son approche pratique et orientée vers l’emploi. Sous la responsabilité des opérateurs de formation, il assure également le recrutement des apprenants, garantissant ainsi une adéquation entre les compétences acquises et les besoins du marché du travail», a souligné le ministère de la Transition numérique.

La phase pilote qui s’est déroulée de juin 2023 à juin 2024 a permis de former 1.000 apprenants sur l’axe Casablanca-Rabat avec un taux d’insertion professionnelle supérieur à 73% à ce jour, d’après les trois partenaires.