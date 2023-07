Les partenaires de l’initiative JobinTech signent une série d’accords pour renforcer la formation digitale

Lors de la cérémonie de signatures, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a insisté sur l’importance de la «capacitation» en appelant les étudiants et les jeunes à saisir cette transformation digitale pour se former au sein de ces espaces et pour doter le pays de compétences capables de rivaliser avec le monde moderne de la technologie.

L’initiative JobinTech profitera dans une première phase à un millier d’étudiants, répartis dans les grands établissements de la région de Rabat, avant de s’étendre d’ici 2026 à quelque 15.000 étudiants et lauréats issus des autres régions. Les établissements universitaires concernés par le lancement de l’initiative sont l’école Mohammedia des Ingénieurs, l’école nationale supérieure d’Informatique et d’Analyse des systèmes, l’école nationale supérieure des Arts et Métiers, la faculté des sciences de Rabat, l’université internationale de Rabat ainsi que des organismes de formation spécialisés tel que ARKx.

Lire aussi : Les nouvelles ambitions du secteur de l’offshoring

La ministre déléguée à la transition numérique, Ghita Mezzour a salué les progrès réalisés par le Maroc en matière de digitalisation, appelant les jeunes à développer davantage leurs compétences dans ce domaine, qui constitue un avenir de la technologie. Un autre partenariat noué avec Maroc Numéric, par la voix de son président Mehdi Kettani, a rappelé que le Maroc constitue «une des meilleures destinations de l’offshoring», indiquant que JobinTech est un opération de qualité pour la formation des jeunes dans le digital. La cérémonie de signatures a été présidée ce jeudi 27 juillet 2022 au siège de l’école nationale supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, et la ministre déléguée chargée de la transition énergétique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Lire aussi : Offshoring: forte croissance des recettes du secteur

Outre Khalid Safir, patron de la CDG, la cérémonie a regroupé notamment le président par intérim de l’université Mohammed V de Rabat, Farid El Bacha qui a rappelé que JobinTech est une initiative qui vise «à combler le fossé des compétences dans le domaine des technologies numériques en offrant des programmes de formation accélérés pour les candidats et en aidant les entreprises à trouver des talents qualifiés pour répondre à leurs besoins en matière de croissance et de compétitivité». Selon Khalid Safir, la CDG «investit dans l’offshoring de Casablanca où 30.000 emplois sont assurés». Cet offshoring «a besoin d’être alimenté en ressources humaines, grâce à la formation des jeunes en digital», a déclaré le numéro un de la Caisse de dépôt et de gestion avant de lancer un appel aux jeunes: «Continuez toujours à apprendre».