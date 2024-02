Parcours de l’investissement: Mohcine Jazouli et Ghita Mezzour à l’œuvre

Mohcine Jazouli, ministre délégué en charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, et Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ont co-présidé une réunion qui acte le lancement de l’étude sur la simplification et l’optimisation des parcours de l’investisseur, indique le quotidien Les Inspirations Eco qui rapporte l’information dans son édition du vendredi 1er mars.

«L’objectif principal de cette étude est de simplifier les principales procédures administratives liées à l’investissement en adoptant une approche innovante fondée sur une logique de parcours de bout en bout. Cette démarche reposera notamment sur la digitalisation et l’interopérabilité des systèmes d’information entre les différentes administrations», lit-on.

Lors de cette réunion inaugurale, une attention particulière a été accordée à la priorisation d’une quinzaine de parcours stratégiques, sélectionnés en fonction de leur impact sur la création d’emplois et de leur récurrence régionale. Parmi ceux-ci, des parcours clés tels que ceux liés à l’hôtellerie ou à l’industrie ont été identifiés. Cette initiative, résonnant avec les directives royales et s’inscrivant dans la feuille de route pour l’amélioration du climat des affaires 2023-2026, lancée en mars 2023, incarne l’engagement ferme du gouvernement à surmonter les obstacles pesant sur l’investissement national.

«Le projet, mené de concert par les deux ministères et impliquant étroitement les Centres régionaux d’investissement (CRI) ainsi que divers acteurs, vise à rendre l’acte d’investir plus accessible et fluide. Il s’inscrit également dans la stratégie globale de numérisation et de simplification administrative promue par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, dans le but de digitaliser les parcours, et mettre à la disposition des usagers, citoyens et entreprises, des services publics de qualité et qui répondent à leurs aspirations», explique Les Inspirations Eco.

Pour garantir une coordination efficace entre ce projet et les autres initiatives gouvernementales, une convention de partenariat entre les ministères de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, et de la transition numérique et de la réforme de l’administration, a été signée lors de cette réunion de lancement.