Cloud computing: Oracle ouvrira deux sites à Casablanca et Settat, pour 1,4 milliard de dirhams

De gauche à droite: le directeur général de l'AMDIE, Ali Seddiki, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence, et de l'évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour et le directeur de la stratégique technologique d'Oracle au Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie, Rached Dabboussi, lors de la signature du mémorandum, ce mercredi 29 mai à Marrakech. (M.Marfouk/Le360)

Le projet a été acté à travers la signature d’un mémorandum d’entente entre Oracle, le leader mondial des technologies de l’information, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ce mercredi 29 mai à Marrakech, en marge du Gitex Africa 2024. Le montant de l’investissement de ces deux projets s’élève à 1,4 milliard de dirhams.

(1)وقعتُ، يومه الأربعاء 29 ماي 2024، مذكرة تفاهم مع مجموعة أوراكل الدولية الرائدة العالمية في تكنولوجيا المعلومات، تهم إنشاء مركز للخدمات السحابية الضخمة بالمغرب، باستثمار قدره مليار و400 مليون درهم، وذلك على هامش أول أيام النسخة الثانية من معرض جيتكس إفريقيا pic.twitter.com/AAWLtEHChO — Ghita Mezzour - غيثة مزور (@MezzourGhita) May 29, 2024

Les villes de Casablanca et de Settat accueilleront ces deux infrastructures technologiques qui permettront notamment d’accélérer la mise en œuvre des initiatives numériques du gouvernement, et soutiendront la transformation numérique des entreprises, des universités, des startups et des investisseurs au Maroc.

Création d’un centre dédié à la cybersécurité

Elles offriront aussi des services cloud très sophistiqués pour garantir la performance et la sécurité de plusieurs entités en Afrique. «Oracle fournira, à travers de ces deux sites, les dernières technologies de cloud computing, des systèmes très avancés et faciles à déployer. Cela permettra d’accélérer la transformation digitale du Maroc et du continent», a déclaré la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Cette signature intervient deux semaines après la convention que la ministre a signée le 9 mai dernier à San Francisco avec la présidente-directrice générale d’Oracle, Safra Catz, pour la création d’un centre de recherche et développement (R&D) de la multinationale technologique au Maroc qui permettra de créer 1.000 emplois pour les ingénieurs et chercheurs marocains.

Ghita Mezzour a également signé une autre convention avec l’Administration de la défense nationale, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et l’Université Mohammed V de Rabat, pour la création d’un centre d’innovation dans le domaine de la cybersécurité. «L’objectif est de dynamiser la recherche dans le domaine de la cybersécurité pour permettre à la jeunesse marocaine de contribuer à l’invention et la conception des dernières technologies dans ce domaine», a expliqué la ministre.