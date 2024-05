Partenariat avec Oracle: le Maroc en tant que hub des investissements technologiques

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, et la présidente directrice générale d’Oracle, Safra Catz, lors de la signature du partenariat le 9 mai 2024 à San Francisco, aux Etats-Unis.

L’accord conclu avec le géant américain Oracle pour l’expansion de ses activités au Maroc conforte la place du Royaume en tant que hub des investissements et de l’innovation en matière de technologies numériques, a indiqué la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

A l’issue la signature jeudi à San Francisco de cet accord avec la PDG d’Oracle, Safra Catz, la ministre a rappelé que l’expansion stratégique au Maroc de la compagnie américaine, qui compte parmi les dix plus grandes entreprises de la tech au monde, donne naissance au premier centre de recherche et de développement d’Oracle en Afrique et le huitième au niveau mondial.

Le centre, qui fonctionne actuellement avec une équipe réduite à Casablanca, emploiera, aux termes de cet accord, un millier d’ingénieurs et de chercheurs marocains qui seront à l’avant-garde de la conception et du développement de solutions innovantes dans l’intelligence artificielle, le big data, le cloud computing ou encore la cybersécurité.

«Ces solutions seront déployées à l’échelle mondiale, renforçant ainsi la position du Maroc en tant que hub numérique régional», a ajouté Mezzour. Et d’ajouter, «ce projet ambitieux contribuera également à stimuler des flux d’investissements de la part de grandes entreprises du domaine digital, conformément à la vision clairvoyante du Souverain».

Lors de sa visite de travail à San Francisco, hub de l’innovation technologique aux Etat-Unis, qui a aussi été marquée par une série de réunions avec des entreprises américaines, Ghita Mezzour a souligné que «le renforcement de la coopération avec les acteurs majeurs du secteur technologique consolide le rayonnement du Maroc en tant que pôle attractif pour les investissements étrangers et de vivier de compétences dans le domaine des solutions numériques».