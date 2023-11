Innovation dans les sciences et la santé: partenariat entre le CM6RI et le CNRST

Lors de la signature d'une convention de partenariat stratégique, vendredi 24 novembre 2023, entre le Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation et le CNRST.

Une convention visant à promouvoir la recherche et l’innovation dans les domaines des sciences et de la santé a été signée hier entre le Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation (CM6RI) et le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST).

Selon un communiqué, cette convention a pour objectif d’établir un cadre de coopération entre les deux institutions, donnant naissance à des initiatives conjointes, telles que le lancement d’appels à projets de recherche nationaux, la mutualisation des équipements de recherche, et la co-organisation d’événements scientifiques d’intérêt commun.

Elle encourage également la mise en place d’une veille technologique et scientifique, la mutualisation des compétences, du savoir et du savoir-faire, ainsi que toute autre forme de coopération qui serait retenue d’un commun accord entre les parties.

Cette coopération représente une phase significative dans la promotion de la recherche scientifique au Maroc. Elle souligne également le début d’une collaboration fructueuse entre le CM6RI et le CNRST pour la concrétisation de projets ambitieux dans les domaines des sciences et de la santé.

Le centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation (CM6RI) est, rappelons-le, un projet collégial à vocation multidisciplinaire qui vise l’innovation en passant par l’incubation, ayant comme finalité le développement des produits et des services avec une approche R&D intégrée dans le domaine des nouvelles technologies.

Il a pour ambition de conduire des projets R&D innovants et de générer de la valeur (propriété intellectuelle, produits candidats) et la commercialiser à travers des partenariats et le développement interne.