Inauguration du Centre Mohammed VI pour le développement de la recherche et de l’innovation

Le Centre Mohammed VI pour le développement de la recherche et de l’innovation (CMVI) a été inauguré le lundi 12 juin 2023 à Rabat, en présence de la ministre de la Solidarité, de l’inclusion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, et du mnistre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb.

Dans un communiqué, le CMVI explique que ces journées scientifiques, qui se déroulent du 12 au 17 juin 2023, offriront un programme riche et varié comprenant six thématiques et plus de 20 ateliers. Les sujets abordés couvriront un large éventail, allant de l’innovation et l’entrepreneuriat au Maroc à la recherche médicale en biotechnologie, en passant par les outils bio-informatiques, la méthodologie de recherche et le domaine de l’immunogénomique. Les ateliers seront animés par des experts renommés qui partageront leur vision et leurs connaissances.

En clôture, une journée sera dédiée à la recherche scientifique avec la tenue du concours «Ma thèse en 180 secondes» et la remise du Prix national d’excellence du Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation. Ce rendez-vous scientifique constitue une opportunité unique pour les acteurs de la recherche, les chercheurs et les professionnels de la santé de se rassembler, d’échanger et de collaborer dans le but de promouvoir l’innovation et de contribuer à l’amélioration des soins de santé, tant au Maroc qu’à l’international, précise le communiqué.

Le CMVI est un projet collaboratif multidisciplinaire axé sur l’innovation et l’incubation, visant à développer des produits et des services dans le domaine des nouvelles technologies grâce à une approche intégrée de la R&D. Son objectif principal est de faciliter la création de projets de recherche pluridisciplinaires afin de faire progresser la médecine.

Concrètement, le centre offre une assistance à plusieurs niveaux en fonction des besoins des chercheurs: formalisation des questions scientifiques, une aide technologique, rédaction de projets, identification de partenaires cliniques essentiels et gestion des aspects éthiques et réglementaires.

Le CMVI ambitionne de mener des projets de R&D innovants, de générer de la valeur (propriété intellectuelle, produits candidats) et de les commercialiser grâce à des partenariats et à un développement interne. L’objectif ultime est de contribuer à l’amélioration des soins de santé des patients, tant au Maroc qu’à l’international, en proposant des solutions innovantes et durables dans différents domaines, tant au niveau du diagnostic que du traitement.