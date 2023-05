Innovation: un appel d’offres lancé pour recruter de nouveaux clusters

Il y aura bientôt du nouveau dans l’innovation industrielle et technologique, révèle Finances News dans son édition en kiosque actuellement. Le journal nous apprend ainsi que le ministère de l’Industrie et du Commerce va recruter de nouveaux clusters, et qu’un appel d’offres (AO) dans ce sens, a été déjà lancé début mars. L’objectif étant de multiplier l’éclosion de projets innovants orientés marché pour contribuer à moyen terme à positionner le Maroc dans le club des pays producteurs de technologies, permettre l’éclosion d’une économie à forte valeur ajoutée et renforcer l’image du Maroc au niveau international et son attractivité pour les investissements.

Les nouvelles recrues seront connues dans la semaine du 22 mai prochain, et que les clusters ciblés par l’appel d’offres ont, en effet, jusqu’au 19 mai, date limite, pour déposer leurs dossiers. «Il s’agit notamment de ceux qui ont été créés ces dernières années, mais également de ceux qui ont plus de huit (8) ans d’existence.

Dans le premier lot, il y a, entre autres, le cluster MMI de l’industrie médicale, le cluster Green H2 de l’hydrogène, le cluster Valbiom à Nador, le cluster Train Industrie de l’ONCF, le cluster Maintenance 4.0 à Safi et le Cluster Digital électronique à Agadir», note-t-on.

L’autre lot comprend les trois premiers clusters qui ont été accompagnés par le ministère, dès 2011, à savoir Maroc Numeric Cluster (MNC), le Cluster Electronique, Mécatronique et Mécanique du Maroc (CE3M) et le Morocco Microelectronics Cluster (MMC).

«Les candidats sont invités à présenter leurs stratégies de développement avec l’appui de leurs partenaires (création de valeur ajoutée, amélioration de parts de marché etc), l’innovation collaborative à initier (modalités pratiques de partenariat, équipe de pilotage, leader, moyens mutualisés, etc.), l’articulation du projet avec d’autres projets thématiques, régionaux, locaux et la visibilité à l’international », précise Finance News.

Le recrutement se fera suivant plusieurs critères techniques et qualitatifs. «A signaler que les anciens clusters seront particulièrement surveillés. En effet, après plus de huit ans d’existence, ils devront être à même de présenter une vision très claire et une stratégie plus structurée avec un positionnement bien ciblé», fait observer le journal, qui ajoute que les meilleurs de ces clusters, qui seront sélectionnés, signeront un contrat-programme sur 5 ans avec l’état, qui leur accordera une subvention de 2 millions de dirhams/an.