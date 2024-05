Ghita Mezzour: «Marrakech fin prête pour la 2ème édition du GITEX, le plus grand salon tech et des startups en Afrique»

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour (au centre) à Rabat le 15 mai 2024.

Le salon GITEX est dédié aux technologies d’innovation et de networking en plus d’être une plateforme d’accélération pour les startups. «Cet important rendez-vous international, placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, vise à consolider la technologie du numérique dans ses aspects secteurs», a déclaré la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, lors de cette conférence de presse.

La ministre était accompagnée de Mohammed Drissi Melyani, directeur de l’Agence de développement du digital (ADD) dont le département est l’un des partenaires de cet évènement qui accueillera, selon les estimations, 50.000 visiteurs. Le salon verra, selon la ministre, «la participation de 900 exposants représentés par 1.500 sociétés, dont 800 startups leaders dans ce domaine».

Ghita Mezzour a mis en relief le rôle important que jouent les startups affirmant que ces pousses visent à «créer des marchés et des emplois». «Pour encourager nos startups, notre département a pris en charge les frais de leur participation à ce salon», a-t-elle souligné.

Lors de cet évènement, a-t-elle indiqué, outre les sujets traitant des prouesses du numérique et les innovations, les débats porteront sur l’avancement du numérique en Afrique et son cheminement vers un marché unifié. Il s’agit, selon les organisateurs, «d’explorer les multiples facettes du futur numérique en Afrique, les réglementations et les villes numériques en Afrique».

Seront également débattus durant ces débats la gouvernance de l’intelligence artificielle, les dialogues exécutifs sur la 5G, le futur de la finance, les investissements dans la santé et la finance climatique. Selon la ministre Ghita Mezzour, les conférenciers à Marrakech accorderont un intérêt particulier à l’e-santé dans le continent.

Après avoir qualifié le salon 2023 organisé aux Émirats arabes unis de «franc succès», le patron de l’ADD a estimé que la 2ème édition de «Africa’s Largest Tech/Startup Show, Now Even Bigger est plus ambitieuse» grâce à la présence d’éminents experts internationaux. La question de la cybercriminalité sera discutée de manière exhaustive, a-t-il ajouté.

Lors de cet évènement, il sera procédé, a ajouté Mohammed Drissi Melyani, à la signature d’une série de conventions de partenariats. Enfin, la ministre Ghita Mezzour a exprimé toute sa gratitude aux autorités de la ville de Marrakech pour les efforts accomplis afin d’assurer, sur le plan organisationnel, la réussite de ce salon international.