43% des jeunes marocains passent entre 3 et 5 heures par jour sur les réseaux sociaux

Menée par OpinionWay Maroc et Saga, l’étude a pour objet de mieux cerner les tendances de consommation de la GEN Z. Celle-ci devient un enjeu crucial pour de nombreuses marques. «En tant que principaux initiateurs des tendances de consommation d’aujourd’hui, comprendre et adopter les codes de la Gen Z est impératif pour toute marque souhaitant optimiser l’efficacité de ses stratégies marketing», soulignent OpinionWay Maroc et Saga dans un communiqué conjoint.

Intitulée «Maroc connecté: tendances de la GEN Z sur les réseaux sociaux», l’étude tente d’apporter quelques éléments de réponse aux questions suivantes: quelles sont les tendances de la Gen Z sur les réseaux sociaux? Quelle influence de ces derniers sur leurs modes de consommation? Et quelles sont les attentes des zoomers vis-à-vis des interactions et engagements des marques sur les RS?

Les réseaux sociaux au cœur de la vie quotidienne des jeunes marocains

Près de 43% des jeunes consacrent entre 3 et 5 heures par jour sur les plateformes sociales, relève l’étude. Cette donnée met en évidence l’importance cruciale de ces plateformes dans la vie quotidienne de la Gen Z. Cette immersion en ligne ne se limite pas au simple divertissement. En effet, la Gen Z échange plus souvent en ligne qu’elle ne le fait en personne. C’est leur terrain de jeu. Mais pourquoi cette préférence marquée pour le monde numérique? La réponse réside en partie dans leur histoire. «La Gen Z, intrinsèquement connectée depuis sa naissance, trouve sur les réseaux sociaux un terrain propice à l’affirmation de soi, à l’expression personnelle et à la création de liens», expliquent les auteurs de l’étude.

Instagram est le RS favori des jeunes marocains

Instagram est plébiscité par plus de la moitié des jeunes comme leur réseau social favori. Un chiffre qui peut surprendre au moment où TikTok revendique plus de comptes au Maroc qu’Instagram. «Plusieurs questions émergent: les jeunes n’assument-ils pas TikTok? Le contenu qualifié de “médiocre” serait-il une raison derrière ce choix?», s’interroge l’étude.

Une jeunesse partagée quant au marketing d’influence

Près de 4 jeunes de 18-24 ans sur 10 considèrent le placement de produit par les influenceurs comme normal. Mais 36% d’entre eux se montrent prudents, et expriment des craintes quant à une perte d’authenticité et de crédibilité dans ces partenariats.

«La Gen Z s’identifie à des créateurs de contenu et des influenceurs, en revanche nous remarquons depuis un moment une distorsion de l’image des marques à cause de la multiplication des influenceurs et le manque de crédibilité de certains d’entre eux», ajoute la même source.

Notons que l’étude a été réalisée entre le 16 et le 19 janvier 2024 auprès d’un échantillon représentatif de 1040 Marocains âgés de 18 à 29 ans, fréquentant les réseaux sociaux. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge et de région de résidence. La collecte des données a été faite à travers un questionnaire auto-administré en ligne sur les réseaux sociaux.

«La Gen Z est la seule génération qui n’a jamais connu le monde sans Internet, sans smartphone, ni sans réseaux sociaux. Leurs usages et relation aux contenus sur les réseaux sociaux changent et évoluent très rapidement, et cela a bien des implications business pour toutes les marques qui s’adressent à cette génération. Notre objectif via cette étude est de comprendre et adopter les codes actuels de la Gen Z sur les RS, ce qui est impératif pour toute marque souhaitant communiquer et développer du contenu sur ces plateformes. Certains chiffres issus de l’étude confirment les constats et postulats de départ, d’autres sont plus surprenants, notamment ceux liés à la préférence des plateformes ainsi que l’appréciation du marketing d’influence», a souligné Meryem Abdelmoula , DG d’Opinion Way Maroc.

«Instagram is the new TV!? Quand la gen Z passe jusqu’à 5h par jour sur les réseaux sociaux, comme c’est le cas d’une large partie du panel, les marques et les agences se disent que tout se joue sur ce média. Mais est-ce que les marques réussissent réellement à toucher les gen Z sur leur média favori? Les influenceurs ont-ils été démasqués par cette génération qui maîtrise tous les codes de l’influence. Quels sont les sujets qui intéressent réellement la cible? Autant de questions que nous souhaitions explorer, sans a priori, ou plutôt pour sortir des a priori sur cette cible qui est devenue aujourd’hui un consommateur à part entière», a commenté de son côté Enrique Heulin, DG en charge de la stratégie Saga Communication.