Al Haouz: en images, la reconstruction de l’école Tassa Ouirgane, initiée par les jeunes de l’Interact club Massignon, touche à sa fin

Dès le lendemain de la catastrophe naturelle, les lycéens engagés de l’Interact club Massignon se sont rendus à Ouirgane, une région où ils avaient déjà mené une action humanitaire plus tôt dans l’année. Ils ont choisi de concentrer leurs efforts sur la reconstruction d’une école, symbole de l’avenir du pays à travers l’éducation. Leur principal objectif était de remettre rapidement les enfants sur les bancs de l’école, d’élargir la capacité d’accueil de l’établissement et de revitaliser l’économie locale en collaborant avec les ouvriers de la région.

La collecte de fonds, qui s’est déroulée de septembre à décembre, a été menée à travers divers événements organisés au sein du lycée Massignon et en sollicitant de grandes entreprises marocaines et internationales. En novembre, la démolition de l’ancienne structure a commencé et la première pierre de la nouvelle école a été posée le 14 décembre. Grâce à une coordination efficace et à un travail acharné, le chantier a été mené à bien en un temps record de six mois.

(Vidéo: Interact club Massignon)

Le projet a transformé l’école, passant d’une capacité d’accueil de 45 élèves sur un terrain de 200 mètres carrés avec deux classes rudimentaires, deux sanitaires et deux logements sans électricité ni chauffage, à une infrastructure moderne de 826 mètres carrés. La nouvelle école comprend désormais trois classes élémentaires de 48 mètres carrés chacune, entièrement équipées, une crèche avec son propre bloc sanitaire, une cour de récréation de 396 mètres carrés, huit latrines, ainsi que des installations électriques et de chauffage, utilisant l’énergie solaire, l’électricité et le bois. La capacité d’accueil a été doublée pour atteindre 90 élèves, offrant un environnement d’apprentissage confortable et moderne.

Les membres de l'Interact club Massignon, à Ouirgane, sur le chantier de reconstruction de l'école.. DR

Ce projet ambitieux a été réalisé grâce à une étroite collaboration entre les jeunes de l’Interact club Massignon, les autorités locales de Ouirgane, la direction provinciale de l’Éducation d’Al Haouz, le ministère de l’Éducation nationale, l’association Al Anwar et de nombreux experts. Le budget total de cette opération dépasse les 1,5 milliard de dirhams, reflétant l’ampleur et l’importance de cette initiative.

L’inauguration de cette école le 11 juin 2024 marque non seulement la fin d’un projet de reconstruction mené à terme par des jeunes, mais aussi le début d’un avenir prometteur pour les enfants d’Ouirgane, grâce à l’engagement et à la détermination de jeunes lycéens dévoués à la cause de l’éducation.