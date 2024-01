Âgés de 15 à 18 ans, les membres de l’Interact Club Massignon financent la construction d’une école à Ouirgane

Au lendemain de la catastrophe naturelle qui a fait des milliers de victimes, l’Interact Club Massignon, dont les 60 membres sont âgés de 15 à 18 ans, a décidé de participer à l’élan de solidarité et d’entraide qui s’est mis en place du nord au sud du Maroc.

Parrainé par les Rotary Clubs Casa Anfa et Oasis, le club a entrepris la mise en place d’un projet pérenne: la reconstruction et l’équipement entier d’une école à Ouirgane. Pourquoi ce village en particulier? Parce qu’en juin 2023 déjà, explique pour Le360 Nacer Kadiri, président de l’Interact Club Massignon, une précédente opération du club avait été menée au sein de ce village.

«Les enfants de cette école ont été le cœur de notre action. Ensemble, nous avons partagé des instants précieux, distribué des kits scolaires, tissant des liens entre nous. Après le séisme, il nous a semblé être de notre devoir de les soutenir pour leur redonner espoir en leur rendant leur refuge», explique le jeune homme de 16 ans.

Au-delà des pierres, le symbole

Au lendemain du séisme, pour les membres du club, il n’y a pas une minute à perdre et en un temps record de trois mois, le projet ambitieux de reconstruire l’école du village prend forme, avec pour double objectif de doubler sa superficie et de l’équiper entièrement.

Choisir de construire une école n’est pas un acte anodin, et dans ce projet, c’est tout un symbole qui transparaît, celui d’une jeunesse qui s’implique dans l’avenir de son pays. «En tant que jeunes, nous croyons fermement que l’éducation est la clé de l’avenir. Dès les premières heures suivant le séisme, nous avons choisi la reconstruction d’une école comme opération pérenne, bien au-delà de simples murs en briques. Cette initiative vise à redonner espoir à ces enfants, car chaque classe devient un refuge», explique Nacer Kadiri.

Mais avant la pose de la première pierre, encore faut-il réunir les fonds nécessaires et se coordonner avec les autorités compétentes. Un travail de longue haleine que les adolescents de l’Interact Club Massignon vont mener dans les règles de l’art en réalisant une levée de fonds exceptionnelle, qui atteint aujourd’hui un montant de près de 900.000 dirhams pour un budget total de 1.200.000 dirhams.

Au-delà de l’aspect financier, les membres du club ont également œuvré de concert avec de nombreux partenaires locaux pour concrétiser leur projet. Une coordination étroite a été établie avec les autorités locales de Ouirgane, la Direction provinciale de l’éducation à Al Haouz, le ministère de l’Éducation nationale, l’association Al Anwar, ainsi que de nombreux experts. Autant de partenariats essentiels, car une fois l’école construite et équipée, c’est à la délégation d’Al Haouz que reviendra la responsabilité d’assurer la mise en service de l’école, dont «les clés seront remises au directeur dès que notre mission sera accomplie», poursuit le président du club.

Le visage du Maroc de demain

Il va sans dire que la confiance accordée par ces partenaires a joué un rôle déterminant, permettant aux membres du club de donner vie à ce projet ambitieux. «Actuellement, grâce à nos partenaires, les travaux de reconstruction de l’école de Tassa Ouirgane ont été lancés, impliquant la collaboration de travailleurs locaux dévoués depuis trois mois. Cependant, la réalisation complète du projet reste un défi financier, avec près de 200.000 dirhams encore à mobiliser pour atteindre les objectifs nécessaires», explique Nacer Kadiri, qui s’est rendu avec les membres du club Interact à Ouirgane en décembre dernier, pour une première visite de chantier.

À travers cette opération et des projets menés dans l’éducation, la santé et le développement local tout au long de ses dix années d’existence, l’Interact Club Massignon reflète le zèle d’une nouvelle génération déterminée à marquer le changement, soulignant l’importance cruciale de l’engagement des jeunes dans une société marocaine en quête de solidarité.

«Nous avons eu le privilège de rencontrer les enfants et leurs parents pour discuter de notre initiative. L’enthousiasme et la joie qui ont illuminé le visage de ces jeunes à l’annonce de la construction de l’école sont indescriptibles. Nous sommes très fiers de rendre cela possible, et voir ces sourires est la plus belle récompense», se réjouit Nacer Kadiri.