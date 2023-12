Séisme d’Al Haouz: la Fondation Mohammed V pour la solidarité met en place une plateforme d’hébergement au profit des populations du douar Degouj

S’inscrivant dans le cadre du programme de soutien humanitaire et d’accompagnement social en faveur des douars touchés par le séisme d’Al Haouz, cette initiative solidaire, déployée en partenariat avec l’Agence nationale des ports et les autorités locales, a permis d’accueillir 54 ménages, soit 240 personnes dont des veuves et des personnes en situation de handicap, issus du douar Degouj, indique un communiqué de la fondation.

Établie sur un terrain mis à disposition par un mécène, la plateforme d’une superficie de 10.000 m2 a été aménagée et techniquement préparée afin de créer les meilleures conditions de vie pour les familles bénéficiaires, précise la même source, notant que les espaces d’hébergement ont été organisés autour de 64 conteneurs ou logements modulaires.

Ils ont été répartis en 54 habitations d’une superficie de 36 m2 ou 18 m2 selon la taille des ménages, une crèche (deux conteneurs) et des blocs sanitaires.

L’équipement des logements a été également pris en charge par la fondation en dotant chaque module du mobilier d’intérieur, du matériel et des ustensiles de cuisine, du linge de maison et des produits d’entretien. De même, la crèche a été équipée en mobilier et en jeux pour accueillir les enfants dans un environnement convivial.

Situé à 1.300 mètres d’altitude, le douar Degouj fait partie des zones les plus touchées par le séisme au niveau de la province d’Al Haouz.

La Fondation reste mobilisée et poursuit ses actions de distribution des aides humanitaires au plus près des besoins des populations sinistrées au niveau des provinces d’Al Haouz, Chichaoua et Taroudant, conclut le communiqué.