Flambée du prix de l’oignon avant l’Aïd al-Adha

L’Observatoire marocain de la protection des consommateurs (OMPC) appelle les autorités à intervenir d’urgence pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens, alors que les prix des oignons s’envolent de manière inexpliquée à l’approche de l’Aïd al-Adha. Dans un communiqué rendu public, l’OMPC exprime sa vive inquiétude devant «la hausse brutale et injustifiée des prix des oignons sur les marchés marocains». Cette situation survient pourtant «à un moment où l’offre devrait normalement permettre une stabilisation, voire une baisse des tarifs, en raison de l’abondance de la production», indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 13 mai.

L’OMPC demande «une intervention immédiate des ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur afin de surveiller les chaînes de distribution, d’ouvrir une enquête sur les écarts de prix constatés entre les régions et de mettre en place des mécanismes de contrôle numérique transparents». Malgré les déclarations de certains professionnels évoquant une relative stabilité du marché, la réalité sur le terrain révèle des disparités importantes entre les villes et les souks, avec des hausses de prix parfois incompréhensibles et injustifiées pour les consommateurs, explique l’OMPC, selon lequel «la situation actuelle du marché de l’oignon illustre un dysfonctionnement flagrant des chaînes de distribution, une prolifération excessive des intermédiaires, un manque criant de transparence dans la fixation des marges bénéficiaires et une vulnérabilité accrue aux fluctuations spéculatives, notamment via la diffusion de rumeurs sur les réseaux sociaux», relaie Al Ahdath Al Maghribia.

L’OMPC met en garde contre les pratiques de certains acteurs du marché qui, profitant de la demande accrue en période de fêtes, créent une «pression artificielle» sur les prix en stockant des quantités importantes avant de les libérer progressivement sur le marché. Plusieurs facteurs expliquent cette crise, selon l’ONG: «l’absence d’organisation dans les chaînes de commercialisation agricole, la domination de nombreux intermédiaires non régulés sur une grande partie du marché, l’absence d’outils de suivi numérique fiable des produits agricoles et l’influence des «algorithmes sociaux» qui amplifient les annonces de pénurie ou de rareté». Ces mécanismes contribuent à générer des comportements d’achat panique, entraînant une hausse artificielle des prix.

L’Observatoire souligne que «l’oignon n’est pas une simple denrée de consommation courante, mais un indicateur des déséquilibres profonds qui affectent la structure du marché national». Il appelle donc à une action urgente avant que cette situation ne s’étende à d’autres produits essentiels. L’OMPC recommande notamment de «renforcer le suivi réel du parcours de l’oignon, du producteur jusqu’au consommateur, de réactiver les chaînes de distribution organisées pour réguler les prix et de déployer des plateformes numériques transparentes permettant de suivre l’évolution des tarifs en temps réel», dans le but de «protéger les consommateurs de la spéculation» et de «garantir que les denrées de base ne deviennent pas des instruments de manipulation à l’approche des fêtes et des périodes de forte demande».