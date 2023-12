Séisme: la Fondation Mohammed V pour la solidarité poursuit ses opérations d’aide aux populations sinistrées dans la province d’Al Haouz

La Fondation Mohammed V pour la solidarité a récemment organisé une caravane solidaire en faveur des habitants du douar Tadafalt, relevant de la commune d’Ighil, où se situait l’épicentre du tremblement de terre qui a secoué la province d’Al Haouz. L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la fondation pour accompagner et soutenir les personnes affectées par le séisme.

Cette opération a été réalisée en coordination avec le ministère de l’Intérieur, les autorités locales, les Forces armées royales, la Gendarmerie royale et des éléments de la Protection civile. Bénéficiant à quelque soixante-dix familles, elle a notamment consisté à remplacer les anciennes tentes par de nouvelles tentes imperméables, en plus de la distribution d’aides alimentaires répondant aux besoins quotidiens des citoyens. Des panneaux solaires, des générateurs électriques, des lampes rechargeables, du charbon de bois et des vêtements adaptés à toutes les tranches d’âge ont également été remis aux habitants.

Dans une déclaration pour Le360, Samir Benayada, responsable régional de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a souligné que cette aide fournie aux habitants du douar Tadafalt s’inscrit dans une série d’opérations menées de manière quasi quotidienne par la fondation dans nombre de zones touchées par le séisme.

Les bénéficiaires de cette initiative ont pour leur part exprimé leur reconnaissance envers les autorités, saluant les efforts déployés pour soulager leurs souffrances. Ils ont également témoigné de leur appréciation pour le soutien continu de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, soulignant son engagement à répondre à leurs besoins sociaux, sanitaires et psychologiques de manière constante.