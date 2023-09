Séisme: autorités civiles et militaires, Fondation Mohammed V, volontaires… à Tizi N’Test, la mobilisation est à son comble

L’heure est au plein déploiement des secours à Tizi N’Test, une commune située dans le Haut Atlas et relevant de la province de Taroudant. Hélicoptères de la Gendarmerie royale et des Forces armées royales, équipements pour dégager les routes et accès, ambulances et services d’assistance, éléments de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), aides diverses au profit des victimes… Un impressionnant dispositif a été mis en place, marqué par un grand professionnalisme des différents corps déployés sur le terrain et une adhésion totale de plusieurs centaines de volontaires qui participent aux opérations de secours.

Ali Tanni, deuxième vice-président de la commune de Tizi N’Test, précise que 37 douars ont subi de lourdes pertes humaines et des dégâts matériels importants, notamment avec des familles dont les demeures ont été détruites suite au séisme qui a frappé le Maroc vendredi dernier. «Nous sommes tous main dans la main pour porter secours aux victimes. Le travail se poursuit, avec une forte implication tant des autorités que des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, de la DGSN. Nous recevons ce dont nous avons besoin», nous déclare-t-il. Et d’ajouter qu’une unité de santé mobile a été déployée.

Disponibles en grand nombre, les aides humanitaires sont distribuées aux populations. «Tout le territoire de la commune est désormais desservi, à l’exception de deux tribus, les travaux étant en cours pour dégager les routes qui y mènent», précise Ali Tanni.

Chef de projet à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Abdellatif Moutadid salue l’engagement des citoyens qui se sont volontairement joints aux actions d’aide aux victimes menées par la fondation. «Tous les services de l’Etat, militaires comme civils, sont également mobilisés et nous ne pouvons que les remercier pour leurs énormes efforts. La priorité pour nous tous est d’être au rendez-vous de cette épreuve et porter secours à nos compatriotes», explique-t-il.