Séisme: à Adassil, une mobilisation sans précédent pour soutenir les sinistrés

Un séisme dévastateur frappe Adassil, et le Maroc tout entier réagit. En quelques instants, les habitudes, les demeures et la tranquillité des résidents volent en éclat. Mais de cette terre ébranlée surgit un torrent de solidarité. «Le séisme a frappé notre douar de manière inattendue. Tout s’est effondré en un instant», témoigne un habitant, l’émotion dans la voix.

Mais ce tableau de dévastation est tempéré par une manifestation spontanée d’entraide et de compassion. De partout, des Marocains convergent vers Adassil, portant avec eux des produits essentiels, des mots de réconfort, et la chaleur humaine qui ranime l’espoir des sinistrés. «Les jours qui ont suivi le séisme étaient empreints de peur et d’incertitude, mais la solidarité que nous avons rencontrée était notre bouée de sauvetage», partage un autre résident, les yeux remplis de gratitude.

Des équipes de secours, des particuliers, des autorités locales et nationales se sont dressés en un seul front pour soutenir les sinistrés. «J’aimerais remercier du fond du cœur tous ceux qui sont venus à notre secours», exprime une victime encore sous le choc, mais reconnaissante de la solidarité manifestée. Les forces auxiliaires, les FAR, et de nombreux citoyens ont uni leurs forces, devenant des héros du quotidien.

L’élan de solidarité ne se cantonne pas aux frontières d’Adassil. «Nous avons parcouru la distance depuis El Jadida», signale un bénévole, faisant écho à l’espoir que d’autres suivront, ajoutant leurs efforts à cette grande vague de solidarité.