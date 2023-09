Séisme: à Asni, un toit provisoire pour les victimes qui ont perdu leurs maisons

Tandis que les équipes de secours s’engagent sans répit à travers des ruines, les autorités locales d’Asni, commune rurale de la province d’Al Haouz, ont de leur côté installé de nombreuses tentes pour abriter les personnes qui ont perdu leur chez-soi.

Un homme d’âge mûr, les yeux encore emplis de la terreur de cette nuit tragique, parvient à murmurer quelques mots: «Les secousses étaient inattendues... On a dormi dans la rue, perdus et effrayés. Mais c’est la volonté de Dieu. Merci à notre Roi, Mohammed VI, pour cette aide précieuse et pour ces tentes qui nous permettent de nous sentir à nouveau en sécurité.»

Un autre riverain partage son ressenti, la gorge nouée par l’émotion: «Nous dormions lorsque la terre a commencé à trembler. Il y a eu plusieurs décès dans notre entourage. C’est une tragédie. Je ne peux qu’exprimer ma profonde gratitude envers le roi Mohammed VI pour les aides apportées.»

Plus loin, une femme évoque «une nuit d’horreur, une nuit où nous avons cru perdre tout ce que nous avons. Il y a eu tant de pertes, des amis, des voisins... Je remercie Dieu et notre Roi pour ces tentes et pour ce soutien qui nous aide à nous tenir debout aujourd’hui.»

Un jeune ajoute avec une profonde gratitude: «Nous avons tout perdu, nos maisons, nos repères, mais pas notre foi ni notre solidarité. Je tiens à remercier du fond du cœur les Forces armées royales et les autorités locales pour leur soutien inconditionnel dans cette épreuve.»

Dans la douleur et la détresse, la commune d’Asni tente de se relever. Au cœur de ce sinistre, une solidarité sans faille vient renforcer les liens d’une communauté ébranlée, mais déterminée à se reconstruire, pas à pas, sur les décombres.