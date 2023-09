Séisme au Maroc: le douar Imine Talaint pleure ses morts

Vendredi 8 septembre 2023 restera marqué d’une pierre noire dans l’histoire d’Imine Talaint. Ce jour-là, un puissant séisme a frappé cette localité, laissant derrière lui désolation et tragédie. Deux jours plus tard, les habitants et des volontaires venus des douars voisins se sont réunis pour les funérailles des victimes.

Entre les pleurs et les prières, un silence lourd et douloureux s’est installé lors de ces funérailles, laissant place à une solidarité sans faille. Le deuil a uni des inconnus. Sur les lieux du drame, les caméras du 360 n’ont pas seulement enregistré des images déchirantes, mais elles ont aussi témoigné d’un élan de solidarité humaine qui défie la tragédie.

Les volontaires interviewés ont souligné que, malgré la peine, il était primordial de donner une sépulture digne à toutes les victimes, dans l’attente des réponses des autorités compétentes qui tentent, tant bien que mal, d’atteindre toutes les zones touchées. Un travail d’urgence est mené parallèlement pour sortir les personnes toujours prises au piège sous les décombres.

Alors que le Maroc pleure ses morts et prie pour ses blessés, l’heure est à la solidarité et à l’entraide. Les Forces armées royales, les autorités locales et les services de sécurité et de la Protection civile s’activent sur tous les fronts pour porter secours et assistance aux sinistrés, en déployant tous les moyens et ressources disponibles. Le dernier bilan de la catastrophe évoque 2.122 morts et 2.421 blessés.