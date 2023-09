Séisme: l’élan de solidarité ne faiblit pas à Taroudant

Une vaste mobilisation solidaire s’est déclenchée à la suite du séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi dernier. Les acteurs associatifs se sont rapidement organisés pour porter assistance aux populations sinistrées, bravant les voies dévastées et les terrains accidentés pour acheminer des rations alimentaires.

Le périple n’est pas de tout repos. Selon un acteur associatif rencontré sur place, «la nature du terrain et les routes endommagées menant à Taroudant ont rendu le voyage très difficile, nécessitant trois heures de traversée laborieuse». Mais portés par une détermination sans faille, ces bénévoles ont persisté, armés de provisions cruciales, dont de l’eau, du pain et divers autres produits alimentaires.

Leur mission: apporter non seulement une aide matérielle mais également du réconfort et de l’espoir à ceux qui ont tout perdu. «On est venus ici pour apporter de l’aide aux victimes du séisme. Nous sommes très contents de pouvoir contribuer à cet élan de solidarité», partage l’un des membres des associations mobilisées sur les lieux.

Lire aussi : Séisme: à Asni, un toit provisoire pour les victimes qui ont perdu leurs maisons

Alors que les premières aides arrivent enfin dans les mains de ceux qui en ont désespérément besoin, la mobilisation ne faiblit pas. Les intervenants sur le terrain soulignent avec insistance la nécessité d’une aide soutenue et continue, appelant à un élan de solidarité sans précédent en ces temps difficiles.