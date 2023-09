Séisme: recensement et indemnisation des victimes, les deux décisions phares de la première réunion de la commission interministérielle

Les détails sur ces indemnités n’ont pas été précisés. Au terme de cette réunion à laquelle ont participé plusieurs ministres, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a déclaré en substance à la presse que les participants ont décidé aujourd’hui de créer une sous-commission interministérielle qui veillera au «recensement des victimes et de leur accorder des indemnités».

«Suite aux hautes instructions du roi Mohammed VI, il sera procédé à la reconstruction des maisons et des villages endommagés par le tremblement de terre du 8 septembre. Mais l’heure est à l’acheminement et la distribution des vivres et différents équipements dont pourraient avoir besoin les sinistrés comme les couvertures, les tentes dans les différentes zones sinistrées», a affirmé le chef du gouvernement en soulignant la mobilisation du gouvernement, des départements ministériels et de tous les autres secteurs en vue de venir en aide aux populations durement affectées par le tremblement de terre.

Au préalable, le chef de l’Exécutif a réitéré ses condoléances et celle du gouvernement au peuple marocain et aux familles touchées par cette tragédie qui a secoué des provinces du Royaume en particulier celle d’Al Haouz. Le dernier bilan du ministère de l’Intérieur a fait état ce lundi à 10H00 de 2.497 morts et 2.476 blessés.

Pour rappel, un fonds spécial dédié à la collecte des dons financiers au Maroc et depuis l’étranger a été ouvert ce lundi auprès de la Trésorerie générale du Royaume, sur instructions du Souverain.

Lundi, le chef du gouvernement était entouré, lors de la réunion de cette commission interministérielle, de plusieurs ministres dont ceux de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que celui de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Étaient également présents, le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb, de l’Équipement, Nizar Baraka, de l’Habitat, Fatima Zohra Mansouri, de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, de la Jeunesse, culture et communication, Mehdi Bensaïd, et de la Solidarité et de l’insertion sociale, Aawatif Hayar.

Les interventions ont porté essentiellement sur le lancement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits dans les zones sinistrées.

Cette commission se réunira périodiquement pour l’évaluation dudit programme. Lors de la séance de travail consacrée au séisme d’Al Haouz, le samedi 9 septembre, le roi Mohammed VI avait donné ses instructions pour assurer la mise en place de cette commission interministérielle dans les meilleurs délais.