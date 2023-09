Séisme: le pôle DGSN-DGST fait don de 50 millions de dirhams au Fonds spécial

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGST-DGSN, a effectué, le dimanche 10 septembre, une visite de terrain à Marrakech et dans des localités d'Al Haouz touchées par le séisme.

Le pôle DGSN (Direction générale de la Sûreté nationale) - DGST (Direction générale de la Surveillance du territoire) vient d’annoncer une contribution de 50 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc, créé pour aider à gérer les conséquences dévastatrices du récent séisme qui a frappé plusieurs régions du pays.

قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يساهم في صندوق تدبير تداعيات الزلزال، ويجند مصالحه وموارده البشرية لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم. pic.twitter.com/5lB1FPU9t4 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 11, 2023

Un geste humanitaire impulsé par le directeur général du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, symbolisant la solidarité du personnel de ces institutions, et s’inscrivant dans une démarche de soutien mutuel prônée par l’ensemble de la société marocaine, sous l’égide du roi Mohammed VI, indique un communiqué.

Mais l’aide du pôle DGSN-DGST ne s’arrête pas à cette contribution financière, les deux institutions ayant précédemment lancé une vaste campagne de don de sang pour soutenir les efforts nationaux dans ce moment critique, rappelle-t-on.

Le communiqué souligne également la disponibilité totale des ressources humaines et logistiques du pôle DGSN-DGST pour assurer la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens. Dans ce cadre, des équipes mobiles ont été déployées pour maintenir l’ordre public, tandis que des unités spécialisées dans la recherche de victimes ont été mobilisées pour participer aux opérations de sauvetage et d’évacuation, en coordination avec d’autres organismes nationaux.