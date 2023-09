Séisme: de Jérusalem, un message d’espoir et de solidarité pour le Maroc

Dans la synagogue Shirei David de Jérusalem, le temps s’est arrêté ce dimanche. Rabbins et fidèles se sont réunis, dans un élan de fraternité et de solidarité envers le Maroc qui a été touché, vendredi 8 septembre, par un puissant séisme.

Le rabbin Raphaël Delouya, figure emblématique de la communauté et aux racines profondément ancrées dans la ville de Marrakech, a été le porte-voix de cet appel à l’unité et à la solidarité. Dans une déclaration à I24News, il a témoigné d’une connexion indéfectible avec sa terre d’origine et exprimé un engagement sincère en faveur de l’aide et du soutien à apporter aux victimes.

«Les fidèles se sont rassemblés dans cette synagogue, non seulement pour prier, mais aussi pour espérer que le plus grand nombre possible de victimes puisse être secouru des décombres. En tant que membres du peuple juif et, plus particulièrement, en tant que descendants du Maroc, nous sommes toujours solidaires du peuple marocain. Nous partageons leur joie en temps de bonheur, mais nous sommes également présents dans les moments les plus difficiles. Face à la tragédie qui vient de les frapper, nous mettrons tout en œuvre pour leur venir en aide. Nous unirons nos prières à nos actions, nous mobiliserons toutes nos ressources pour sauver un maximum de vies», a-t-il indiqué.

Cette solidarité transnationale est d’autant plus poignante que les liens du rabbin Delouya avec Marrakech sont personnels et profonds. «Ma famille est originaire de Marrakech depuis près de cinq siècles. Jusqu’à il y a environ 50 ou 60 ans, une grande partie de ma famille résidait encore dans cette ville. Jusqu’à récemment, j’avais encore un oncle vivant là-bas, et j’ai moi-même eu l’occasion de visiter Marrakech. Je connais plusieurs habitants, qu’ils soient juifs ou musulmans, avec lesquels je suis en contact régulier», a-t-il partagé.

Un message d’espoir et d’unité

Et de poursuivre: «Suite à la catastrophe qui a frappé la région, j’ai immédiatement pris contact avec mes amis et connaissances à Marrakech, et également à Agadir. Marrakech étant l’épicentre du séisme, je voulais m’assurer de leur bien-être et comprendre la situation sur place. Dieu merci, ceux que je connais personnellement m’ont tous rassuré sur leur sécurité, mais malheureusement, certains d’entre eux ont été touchés par les secousses».