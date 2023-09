Séisme: le Maroc aurait besoin de 50 milliards de dirhams pour la réhabilitation des zones sinistrées, estime un dirigeant politique

«Les premières estimations pour la réhabilitation et la construction parlent de 50 milliards de dirhams dont nous aurons besoin et nous implorons le Tout-puissant d’arriver à obtenir cette somme», a affirmé le dirigeant haraki Driss Sentissi, en soulignant que «les Marocains sont capables de collecter ce chiffre, car lors de la catastrophe de la Covid-19 nous avions eu besoin de la somme de 10 milliards de dirhams, mais finalement le compte spécial avait réussi à récolter un total de 33 milliards de dirhams». «Les citoyens sont connus pour leur élan de solidarité face aux épreuves», s’est-il félicité. Driss Sentissi a en outre précisé que ce compte spécial va pouvoir financer «la réhabilitation et la construction des logements détruits ou endommagés».

Par ailleurs, les deux commissions parlementaires de l’Économie ont été informées ce lundi 11 septembre 2023 par le gouvernement de la création de ce compte spécial chargé auprès de la Trésorerie générale de récolter les fonds pour financer les divers projets sociaux et économiques dans les régions affectées par le tremblement de terre.

Ces fonds iront également à la prise en charge des orphelins, à l’amélioration des stocks de produits divers, au projet de rétablissement de l’eau, de l’électricité et des routes. La durée de cette mise à niveau peut durer jusqu’à cinq ans, a précisé le président du Groupe parlementaire du MP.

Driss Sentissi a en outre déclaré que la Chambre des représentants décidera le mardi 12 septembre 2023 du montant de sa contribution au compte spécial et de la date de l’opération de donation du sang par les députés et les salariés de la Chambre des représentants.