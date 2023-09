Séisme: arrivée des secours espagnols, britanniques et qataris au douar d’Imi N’tala

Les secours ont atteint le douar d’Imi N’tala, à une dizaine de kilomètres d’Amizmiz. Ils sont arrivés ce lundi 11 septembre après que la route qui mène vers ce village a été dégagée hier dimanche.

Une fois sur les lieux, les équipes se sont aussitôt mises à rechercher des survivants et des corps toujours coincés sous les décombres, notamment dans une demeure ravagée par une roche tombée depuis la montagne.

🇲🇦🇪🇸🇬🇧🇶🇦 Arrivée des secours espagnols, britanniques et qataris au douar de Imi N’tala, dans la province d’Al Haouz pic.twitter.com/XMvXpFQ9r2 — Le360 (@Le360fr) September 11, 2023

Rappelons que le Maroc a accepté, jusque-là, l’aide de quatre pays, à savoir l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Emirats arabe unis, dont les équipes participent aux opérations de sauvetage après le tremblement de terre de vendredi dernier.

Citée par l’agence espagnole EFE, une source diplomatique marocaine a remercié les pays qui ont offert leur aide et ajouté que le Maroc suit une «approche responsable, rigoureuse et efficace» pour gérer les offres de soutien provenant de divers pays, en les étudiant selon les besoins qui se font sentir sur le terrain. «Une fois le besoin détecté, nous entrons en contact avec le pays qui a fait l’offre pour lui dire de bien vouloir fournir cette aide», a-t-elle ajouté.

L’Espagne en l’occurrence participe avec un contingent de l’Unité militaire d’urgence (UME) de 56 membres pour aider aux tâches de recherche et de sauvetage. L’équipe a atterri à l’aéroport de Marrakech dimanche à 12h00.

Le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 septembre a fait jusqu’à présent 2.681 morts (dont 2.530 déjà inhumés) et 2.501 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan actualisé du ministère de l’Intérieur ce lundi 11 septembre à 15h00.