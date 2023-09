Séisme: l’Espagne renvoie des sauveteurs en renfort au Maroc

«L’Espagne envoie de manière immédiate au Maroc cinq nouvelles équipes (...) de recherches canines» composées de «31 spécialistes, 15 chiens de recherche et sauvetage et 11 véhicules» qui s’ajoutent aux équipes déjà envoyées, a annoncé le ministère espagnol de l’Intérieur dans un communiqué. Ces effectifs doivent arriver mardi dans les zones d’opérations, précise le communiqué.

🐾 El equipo de rescate canino de la @guardiacivil embarcaba a última hora de ayer en el Puerto de Algeciras rumbo a #Marruecos



▶️ Comenzarán hoy mismo su misión: buscar y rescatar en las zonas más afectadas por el #Terremoto pic.twitter.com/x5ZPMaPSwq — Ministerio del Interior (@interiorgob) September 12, 2023

Ces nouvelles équipes espagnoles, venues des forces de l’ordre nationales et de certaines autorités régionales, s’ajoutent aux huit chiens, 56 militaires spécialisés et 30 experts de la région de Madrid déjà sur place. Dimanche soir, le Maroc avait annoncé avoir accepté les offres de quatre pays d’envoyer des équipes de recherche et sauvetage: l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, ont redoublé d’efforts lundi pour retrouver d’éventuels survivants et fournir l’assistance à des centaines de sans-abris, près de 72 heurs après le séisme qui a fait, selon un dernier bilan du ministère de l’Intérieur, 2.862 morts et 2.562 blessés.