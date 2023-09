Séisme d’Al Haouz: une gestion rationnelle et réfléchie de l’aide internationale

Trois jours après le séisme dévastateur dans la région d’Al Haouz, les offres d’aides et d’assistance affluent du monde entier, preuve de la reconnaissance du rôle du Royaume dans la solidarité internationale.

Le Roi Mohammed VI a remercié les Etats qui se sont portés volontaires à apporter une aide au Maroc, qui contribue depuis des décennies aux opérations de maintien de la paix dans le monde, et qui n’hésite pas à partager ses valeurs de solidarité avec d’autres pays et leur peuple.

Avec cette vision royale, écrit Al Ahdath Al Maghribia ce mardi 12 septembre 2023, «le Maroc a prescrit les conditions de ces propositions d’aides internationales à une action efficace afin d’éviter la confusion et les cafouillages».

Après avoir évalué les nécessités urgentes et les différentes opérations de secours à déployer, le Royaume a annoncé avoir accepté l’aide de quatre pays: l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis, relaie Al Ahdath Al Maghrebia.

Les aides de ces pays consistent à «envoyer des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage qui interviennent sur le terrain aux côtés de leurs homologues marocaines dans le cadre d’une coordination des efforts».

Selon différents interlocuteurs que le quotidien a interrogés, «les équipes espagnoles interviennent [sur le terrain] avec 56 secouristes accompagnés de chiens spécialisés dans la recherche de victimes, et les Britanniques participent [aux opérations] avec des équipes composées de soixante spécialistes de recherche et de sauvetage, 4 chiens de recherche et du matériel de sauvetage».

Ces équipes se sont rendues sur le terrain juste après celles du Qatar et des Emirats Arabes Unis, qui ont proposé la mobilisation de plusieurs équipes de recherche et de secours, ont indiqué ces mêmes interlocuteurs..

Ces équipes ont établi, dès dimanche 10 septembre, des contacts sur le terrain avec leurs homologues marocaines, ont-ils précisé.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, «avec l’avancement des opérations d’intervention, l’évaluation des besoins éventuels pourrait évoluer, ce qui permettrait de recourir aux offres de soutien présentés par d’autres pays amis, selon les besoins spécifiques de chaque étape». L’aide internationale est donc gérée conformément à une vision stratégique réfléchie.