Séisme: la course contre la montre du ministère de l’Equipement pour lever le blocus à Tizi N’Test

Les agents de la Direction provinciale de l’équipement et de l’eau de Taroudant se mobilisent pour lever le blocus et faciliter la circulation au niveau du col Tizi N’Test sur la route reliant Marrakech à Taroudant. Les chutes de pierres ont obstrué la route rendant les déplacements très difficiles.

«Comme vous voyez, la route est bloquée. Les bénévoles ont apporté de la nourriture, des couvertures, des médicaments et de l’eau. Ils sont venus nombreux pour sauver les sinistrés. Mais nous n’arrivons pas encore à atteindre les habitants des localités enclavées touchées par le séisme», affirme Driss Ait Brahim, un habitant de la commune rurale Aghbar de la province d’Al Haouz.

«Les rochers tombés de la montagne jonchent la route. La situation s’avère critique dans les hameaux de la commune. Nous appelons les bénévoles à la coopération pour sauver les survivants», se confie un habitant dans les environs que Le360 a interrogé.

Approché par Le360, Abderrahman Benmoussa, directeur provincial du ministère de l’Équipement et de l’eau à Taroudant, a fait savoir que les mobilisations se poursuivent concentrant tous leurs efforts afin de lever le blocus sur la route nationale n°7 et faciliter la circulation afin de sauver et évacuer les blessés, et apporter un soutien aux victimes de ce séisme dévastateur.