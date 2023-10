Intempéries: la Fondation Mohammed V pour la Solidarité se mobilise dans la province de Taroudant en faveur des sinistrés du séisme

Un campement de tentes rassemblant des rescapés du séisme, dans les montagnes de l'Atlas, entre Marrakech et Taroudant, le 14 septembre 2023.. AFP or licensors

Pour faire face à la baisse des températures et les intempéries enregistrées récemment, la Foondation Mohammed V pour la Solidarité a procédé entre le 19 et 21 courant à la distribution de kits alimentaires au profit de 2.624 ménages. C’est ce qu’a déclaré la directrice de la communication à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Sanae Dardikh, notant que 2.816 ménages ont bénéficié de l’installation de tentes imperméables.

«Cette opération humanitaire a concerné les communes de Sidi Abdellah Oussaïd, Ouneïn, Ahl Tifnoute, Toubkal, Iguidi, Imoulass, Askaoune, Taouyalte, Tizi N’Test, Sidi Ouaaziz et Imilmaïss», a-t-elle précisé.

Et d’ajouter qu’au niveau des communes de Sidi Abdellah Oussaïd et Sidi Ouaaziz, un total de 719 personnes ont bénéficié des prestations médicales administrées par les équipes mobiles, composées de médecins généralistes et spécialistes, ainsi que des équipes médicales des Forces armées royales.