Inezgane: face aux frimas de l’hiver, un toit, et bien plus, pour les sans-abri

Alors que l’hiver s’installe avec sa rigueur habituelle, les rues d’Inezgane sont le théâtre d’une vaste opération de solidarité, dont l’objectif est d’offrir un toit aux sans-abri. Cette action, organisée à une fréquence annuelle, a été lancée par la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul, en étroite coordination avec les autorités locales, les forces auxiliaires, les services de sécurité, l’entraide nationale, la commune d’Inezgane et l’association Rabitat al-Khaïr pour le soutien des personnes en situation difficile.

«Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large visant à fournir un lieu d’hébergement, de la nourriture, des vêtements et des soins de santé aux sans-abri durant la saison hivernale. Des patrouilles de nuit sont organisées pour conduire les personnes dans une salle polyvalente préalablement équipée de lits, de vêtements neufs, d’une cuisine et de salles de bain», explique Ahmed Adidi, chef de service au département de l’action sociale de la préfecture d’Inezgane.

L’association Rabitat al-Khaïr pour le soutien des personnes en situation difficile joue également un rôle clé dans cette opération, opportunément baptisée «Chaleur», en offrant non seulement un lieu d’hébergement, mais aussi un suivi médical et psychologique aux bénéficiaires, comme le signale son président Abdelkrim Belhar.

«Cela permet de mieux comprendre leurs conditions sociales et les raisons qui les ont amenés à vivre dans la rue, en particulier pendant cette période de très basses températures», fait-il observer.

Les bénéficiaires ont, de leur côté, souligné l’importance de cette initiative non seulement pour leur bien-être immédiat, mais aussi pour leur intégration sociale et professionnelle future. D’après eux, cette campagne est une preuve bienvenue de l’esprit de solidarité et d’entraide qui anime les habitants et les autorités de la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul, qui leur procure une lueur d’espoir et de chaleur humaine en ces temps si froids.