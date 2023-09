Séisme: les monuments historiques touchés, le cri du cœur des Marrakchis

La Koutoubia qui tangue, des cris, une grosse frayeur... Tous ceux qui ont vu cette image sur les réseaux sociaux se sont interrogés sur l’état de cette ancienne et emblématique mosquée de la ville après le séisme qui a frappé la région d’Al Haouz le vendredi 8 septembre. Barricadée, la mosquée est fermée pour expertise. «Une commission a été désignée pour un état des lieux sur l’ampleur des dégâts», souligne un des habitants de la cité ocre.

«Plusieurs monuments historiques de l’ancienne médina de Marrakech ont été impactés par la secousse ressentie ici, au plus proche de l’épicentre du tremblement de terre et dans plusieurs villes du Maroc», ajoute cet autre habitant au 360, d’un ton triste mais non désespéré. «Ce sont des monuments qui vont être restaurés le plus tôt possible je l’espère, pour qu’ils retrouvent leur aura et pour qu’on puisse récupérer les joyaux de notre patrimoine», poursuit notre interlocuteur.

La mosquée de Tinmel, vieille de 900 ans, à Talat N’Yacoub reste le Joyau architectural et historique qui a été le plus fortement touché par le séisme, alors même que sa réhabilitation n’était toujours pas achevée.