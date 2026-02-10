Barrage Oued El Makhazine: au cœur des dernières opérations de déversement après un remplissage record de 160%

Après que le barrage Oued Al Makhazine a atteint un taux de remplissage exceptionnel de 160%, les responsables ont procédé à des déversements massifs, portant le débit d’évacuation à 794 m³/s afin de sécuriser l’ouvrage et de réguler le niveau de l’Oued Loukkos.

Face à un taux de remplissage atteignant 160%, les gestionnaires du barrage Oued El Makhazine ont augmenté le débit d’évacuation, qui a culminé à 794 m³/s, afin de garantir la sécurité de l’infrastructure.

Ce volume d’eau est évacué principalement par le déversoir automatique du barrage, complété par des ajustements manuels réalisés par les équipes d’exploitation afin de réguler les débits et assurer une gestion maîtrisée des lâchers d’eau.

Cette opération a été déclenchée suite aux précipitations massives qui ont balayé les provinces de Chefchaouen, Ouezzane et Larache dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant un afflux considérable vers la retenue.

Les lâchers d’eau devraient se poursuivre durant les prochaines heures, voire les jours à venir, compte tenu de la persistance des pluies sur le bassin versant. Si l’infrastructure opère selon des paramètres techniques maîtrisés, la montée du niveau de l’Oued Loukkos a néanmoins généré des impacts directs en aval.

Face à cette situation, les autorités locales maintiennent une mobilisation totale et suivent en temps réel l’évolution hydrologique afin d’ajuster les mesures d’intervention et de protection en fonction de la progression des crues.