Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif

Au pied du barrage Oued El Makhazine, près de Ksar El Kébir, le grondement assourdissant des eaux rompt le silence environnant. À travers la conduite massive, la vanne principale et les évacuateurs de crues, les équipes techniques poursuivent sans relâche des opérations de déversement préventif. Des millions de mètres cubes d’eau sont ainsi libérés vers l’Oued Loukkos, une mesure d’anticipation nécessaire après que les apports hydriques ont atteint un pic exceptionnel de 3.163 m³/s.

Actuellement, une conduite métallique évacue environ 80 m³/s. Cette force hydraulique est immédiatement valorisée par la centrale hydroélectrique du site, qui génère plus de 36 mégawatts d’électricité. En complément, les évacuateurs automatiques du barrage rejettent jusqu’à 380 m³/s. Ce débit de délestage pourrait être revu à la hausse dans les prochaines heures, les apports potentiels étant estimés à 1.377 m³/s, soit près de quatre fois le volume libéré à l’instant présent.

Sous la supervision des autorités compétentes, notamment l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos et l’Office national de l’électricité, ces opérations sont menées selon des normes techniques strictes. Depuis une salle de contrôle équipée de dizaines de panneaux et d’écrans de surveillance, les équipes assurent un suivi continu, jour et nuit.

À Ksar El Kébir, la vigilance reste maximale. Les apports hydriques au barrage pourraient atteindre environ 620 millions de mètres cubes dans les prochaines heures, à la suite des importantes précipitations enregistrées. À ce jour, le volume total déjà déversé s’élève à 372,9 millions de mètres cubes.

Selon des données recueillies sur place par Le360, le taux de remplissage du barrage a atteint un niveau record inédit depuis sa mise en service en 1979, provoquant une mobilisation accrue des autorités locales. L’administration relevant du bassin hydraulique du Loukkos a renforcé ses dispositifs de suivi et de contrôle de l’ouvrage, classé sixième plus grand barrage du Maroc.

Lire aussi : Oued El Makhazine: voici les mesures déployées pour préserver l’infrastructure suite aux dernières précipitations

Les observations effectuées aux abords de l’infrastructure confirment que l’état du barrage demeure très satisfaisant. Les responsables assurent un suivi permanent afin de garantir son bon fonctionnement, notamment pour protéger la ville de Ksar El Kébir et les zones situées en aval contre les risques d’inondation. Ils soulignent également que ce niveau de remplissage inédit ne représente pas de menace pour la sécurité de l’ouvrage, compte tenu de sa bonne condition technique.

Devant la vanne principale, les opérations de déversement automatique se poursuivent conformément à des standards techniques élevés, alors que la montée des eaux de l’Oued Loukkos a déjà impacté plusieurs quartiers de Ksar El Kébir, dont les habitants ont été évacués par les autorités locales.

Selon nos informations, les responsables du barrage, en coordination avec l’ensemble des services concernés, pourraient augmenter de manière préventive les volumes déversés dans les prochaines heures si les apports hydriques continuaient à s’intensifier.