Inondations: plus de 108.000 personnes évacuées, Ksar El Kébir en première ligne

Dans le cadre du suivi anticipatif de la situation climatique et face aux inondations touchant plusieurs régions du Royaume, les autorités publiques ont engagé, ces derniers jours, une mobilisation préventive d’envergure afin de protéger les populations et les biens, a indiqué le porte-parole du ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Cette opération, menée conformément aux Hautes instructions royales, a impliqué une coordination étroite entre les différents services concernés. Des unités des Forces armées royales ont notamment été déployées aux côtés du ministère de l’Intérieur pour encadrer les opérations d’évacuation et assurer le transport des habitants menacés, avec la mobilisation de moyens humains et logistiques importants.

108.423 personnes évacuées dans quatre provinces

Jusqu’à ce matin, les opérations ont permis l’évacuation et le transfert de 108.423 personnes à travers quatre provinces. La province de Larache concentre l’essentiel des évacuations avec 81.709 personnes, principalement à Ksar El Kébir où environ 85% des habitants ont quitté la ville, souvent par leurs propres moyens. Les opérations ont également concerné 9.728 personnes dans la province de Sidi Kacem, 2.853 personnes à Sidi Slimane et 14.133 personnes dans la province de Kénitra.

Les autorités soulignent que ces mesures ont contribué à limiter l’impact de la situation exceptionnelle et à garantir la sécurité des populations. Des camps d’hébergement et espaces d’accueil ont également été mis en place pour accompagner les personnes sinistrées et leur fournir une assistance adaptée.

Selon les bulletins d’alerte météorologique, de nouvelles perturbations pourraient engendrer des précipitations atteignant 150 mm dans certaines zones, avec des apports hydriques qualifiés d’exceptionnels. Les dernières données hydrologiques font par ailleurs état d’une hausse record du niveau du barrage Oued El Makhazine, susceptible d’exercer une forte pression sur ses infrastructures.

Face à ces risques, de nouvelles mesures préventives ont été décidées afin de protéger les populations et sécuriser les installations.

Le ministère de l’Intérieur appelle en urgence les habitants des communes de Ksar El Kébir, Souaken et Oulad Ouchih, ainsi que la zone industrielle de Larache et les zones proches de l’embouchure de l’Oued Loukkos, à se conformer strictement aux consignes d’évacuation immédiate.

Les autorités publiques affirment poursuivre leur mobilisation et leur coordination pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens, tout en saluant le sens de responsabilité et le niveau de vigilance manifestés par les populations locales face à cette situation exceptionnelle.