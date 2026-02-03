Inondations à Ksar El Kebir: les FAR et les autorités en état d’alerte maximale

Face aux inondations qui affectent la région de Ksar El Kebir, les Forces armées royales (FAR) ont accru le niveau de vigilance de toutes les équipes d’intervention déployées sur le terrain. Cette élévation du dispositif opérationnel concerne tant les missions de sauvetage au cœur des quartiers que la gestion des centres d’hébergement. «Les autorités veillent également à la sécurisation des zones évacuées, contribuant ainsi à apaiser la population en attendant un retour à la normale», rapporte le quotidien Al Akhbar de ce mercredi 4 février.

Parallèlement, le comité de vigilance a reçu pour instruction d’intensifier ses patrouilles de surveillance, dans le but de prévenir toute spéculation sur les produits de première nécessité et de garantir la stabilité des prix. Ce même comité a pour mission de recenser et de traiter les signalements, y compris ceux relayés sur les réseaux sociaux, et de réprimer avec fermeté les infractions, comme l’exigent les circonstances exceptionnelles engendrées par ces intempéries.

Selon des sources concordantes, plusieurs dizaines de milliers d’habitants ont quitté Ksar El Kebir ce lundi 2 février, se réfugiant soit dans les localités avoisinantes, soit dans les centres d’accueil spécialement aménagés et équipés par les autorités, qui anticipent une possible aggravation des inondations dans les prochains jours.

Le ministère de l’Intérieur a, pour sa part, renforcé les moyens humains et mobilisé des caïds et pachas reconnus pour leur compétence et leur sens du dialogue, afin de soutenir l’organisation des opérations sur le terrain, de garantir la sécurité générale et de préserver la cohésion sociale.

La situation hydrique reste préoccupante: le barrage Oued El Makhazine a atteint un niveau de remplissage record, nécessitant de multiples lâchers d’eau, tandis que la persistance des précipitations entraîne la montée des oueds et la formation de zones lacustres dans les terrains bas.

«Malgré ces conditions climatiques difficiles et les risques électriques soigneusement pris en compte par les équipes de secours, les opérations se poursuivent sans qu’aucune perte humaine n’ait été à déplorer à ce stade», note Al Akhbar. Les efforts se concentrent sur l’évacuation préventive des quartiers menacés, l’extension de la capacité d’hébergement et l’approvisionnement régulier en vivres, médicaments et services essentiels.