Société

Inondations à Ksar El Kebir: les FAR et les autorités en état d’alerte maximale

Mobilisation totale des autorités pour l’hébergement des sinistrés après les inondations à Ksar El Kébir.

Revue de presseDans un contexte de crues exceptionnelles dans la ville de Ksar El Kebir, les Forces armées royales et les pouvoirs publics déploient un dispositif renforcé de secours, de sécurité et de stabilisation afin de protéger les populations et de contenir les impacts de la montée des eaux. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 03/02/2026 à 20h01

Face aux inondations qui affectent la région de Ksar El Kebir, les Forces armées royales (FAR) ont accru le niveau de vigilance de toutes les équipes d’intervention déployées sur le terrain. Cette élévation du dispositif opérationnel concerne tant les missions de sauvetage au cœur des quartiers que la gestion des centres d’hébergement. «Les autorités veillent également à la sécurisation des zones évacuées, contribuant ainsi à apaiser la population en attendant un retour à la normale», rapporte le quotidien Al Akhbar de ce mercredi 4 février.

Parallèlement, le comité de vigilance a reçu pour instruction d’intensifier ses patrouilles de surveillance, dans le but de prévenir toute spéculation sur les produits de première nécessité et de garantir la stabilité des prix. Ce même comité a pour mission de recenser et de traiter les signalements, y compris ceux relayés sur les réseaux sociaux, et de réprimer avec fermeté les infractions, comme l’exigent les circonstances exceptionnelles engendrées par ces intempéries.

Selon des sources concordantes, plusieurs dizaines de milliers d’habitants ont quitté Ksar El Kebir ce lundi 2 février, se réfugiant soit dans les localités avoisinantes, soit dans les centres d’accueil spécialement aménagés et équipés par les autorités, qui anticipent une possible aggravation des inondations dans les prochains jours.

Le ministère de l’Intérieur a, pour sa part, renforcé les moyens humains et mobilisé des caïds et pachas reconnus pour leur compétence et leur sens du dialogue, afin de soutenir l’organisation des opérations sur le terrain, de garantir la sécurité générale et de préserver la cohésion sociale.

La situation hydrique reste préoccupante: le barrage Oued El Makhazine a atteint un niveau de remplissage record, nécessitant de multiples lâchers d’eau, tandis que la persistance des précipitations entraîne la montée des oueds et la formation de zones lacustres dans les terrains bas.

«Malgré ces conditions climatiques difficiles et les risques électriques soigneusement pris en compte par les équipes de secours, les opérations se poursuivent sans qu’aucune perte humaine n’ait été à déplorer à ce stade», note Al Akhbar. Les efforts se concentrent sur l’évacuation préventive des quartiers menacés, l’extension de la capacité d’hébergement et l’approvisionnement régulier en vivres, médicaments et services essentiels.

Par Hassan Benadad
Le 03/02/2026 à 20h01

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir: l’évacuation des centres d’hébergement s’inscrit dans le cadre des mesures de précaution

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir: la DGSN mobilise deux unités mobiles pour approvisionner les populations sinistrées

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Montée des eaux du Loukkos: 650 personnes seront évacuées d’un centre d’accueil à Ksar El Kébir

Articles les plus lus

1
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
2
Crise France-Algérie: pourquoi le Sahara est, soudain, devenu un non-sujet
3
Nouveau camouflet pour le régime d’Alger: la justice espagnole refuse d’extrader un sénateur harrag
4
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
5
Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables
6
L’Algérie cessera-t-elle d’exporter des hydrocarbures en 2040?
7
Ghar Djebilet, la mine miracle ou l’art de transformer un fiasco annoncé en épopée
8
Infrastructures gazières: le gouvernement suspend l’appel d’offres du terminal GNL de Nador West Med
Revues de presse

Voir plus