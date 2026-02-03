Montée des eaux du Loukkos: 650 personnes seront évacuées d’un centre d’accueil à Ksar El Kébir

Mardi après-midi, les autorités locales de Ksar El Kébir ont ordonné l’évacuation urgente du centre d’hébergement Douae, qui abritait plus de 650 personnes. (S.Kadry/Le360)

Mardi après-midi, les autorités locales de Ksar El Kébir ont ordonné l’évacuation urgente du centre d’hébergement Douae, qui abritait plus de 650 personnes, en raison du risque croissant d’inondation lié à la montée des eaux de l’oued Loukkos.

Ce centre avait été aménagé à proximité de la route de Tattaft. Les personnes évacuées seront transportées cet après-midi par des bus affrétés spécialement vers un nouveau centre relevant de la préfecture de M’diq–Fnideq.

Le bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM), conjugué à la hausse du niveau du barrage d’Oued El Makhazine, a conduit les autorités locales à accélérer l’évacuation du centre d’hébergement, sur la base des décisions prises par la commission de vigilance.

Parallèlement, le périmètre des quartiers concernés par les opérations d’évacuation s’est élargi. Les autorités ont poursuivi le déplacement des habitants des quartiers Ennahda et El Aaskar vers d’autres villes du Royaume, en mobilisant plus de 15 bus pour assurer leur transport vers différentes destinations.

Depuis les premières heures de la matinée, Ksar El Kébir a été frappée par de fortes pluies, aggravant la situation hydrologique et alimentant les craintes de nouvelles inondations.

À noter que les opérations d’évacuation ont concerné jusqu’à ce jour plus de 54.000 personnes issues de différents quartiers menacés par les inondations, les autorités ayant installé des abris et des camps temporaires pour accueillir les sinistrés venus de Ksar El Kébir à Tanger, Larache et Tétouan.