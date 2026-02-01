Inondations à Ksar El Kébir: une solidarité sans précédent

Les habitants de Ksar El Kébir qui ont été évacués par les secours à la suite de la crue de l'oued Loukkos, qui a inondé plusieurs quartiers de la ville, sont temporairement hébergés sous des tentes, le 1er février 2026.

Situation d’urgence à Ksar El Kébir ces derniers jours, avec des inondations d’une ampleur exceptionnelle, qui ont nécessité l’intervention et soutenue de l’ensemble des services de l’État, en coordination avec des acteurs locaux. Ces intervenants ont engagé des opérations sur le terraine, afin de secourir les habitants encerclés par les eaux, les évacuer et les héberger si leur maison est sinistrée, et de poursuivre l’installation de barrières de sable afin de protéger les quartiers menacés, de même que d’aménager des centres d’accueil temporaires, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 2 février.

Devant la montée préoccupante du niveau de l’oued Loukkos, les Forces Armées Royales, en étroite collaboration avec les autorités civiles, les autorités provinciales et locales, la Protection civile et l’ensemble des acteurs concernés, se sont entièrement mobilisées, afin de faire face aux risques d’inondation ayant entraîné la submersion partielle de plusieurs quartiers de la ville de Ksar El Kébir. Une unité de sauvetage et de secours du génie militaire relevant des Forces Armées Royales a donc mené des interventions continues dans les quartiers situés de part et d’autre de l’avenue de la Libération, sur la route de Larache, afin d’évacuer des citoyens restés bloqués dans leurs habitations.

D’une grande rigueur et d’une discipline militaire exemplaire, des éléments de l’unité pédestre, parmi lesquels des plongeurs, ont d’abord procédé à la reconnaissance de la zone, et ont déployé une embarcation de secours adaptée à la navigation en eaux peu profondes. Cette opération a permis d’évacuer des habitants sinistrés et leurs biens vers des zones sûres. Les membres de l’unité ont conduit l’embarcation dans des zones légèrement plus profondes.

Le colonel-major Hicham El Jiraoui, commandant délégué de la garnison militaire de la région Tanger-Larache, a indiqué à l’Agence Maghreb Arabe Presse que ces interventions s’inscrivent dans la mise en œuvre des hautes instructions du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des FAR. Il a précisé que plusieurs unités spécialisées dans le sauvetage, l’assistance, le soutien logistique et les soins médicaux ont été mobilisées, afin de venir en aide aux populations touchées, en coordination avec l’ensemble des autorités locales présentes sur le terrain.

À Ksar El Kébir, c’est un va-et-vient incessant d’engins et de camions lourds capables de circuler dans les rues inondées, alors que les embarcations de la Protection civile multiplient les allers-retours pour évacuer le plus grand nombre possible d’habitants encerclés par les eaux, relate Al Ahdath Al Maghribia. Dans le quartier Houmat Toud, au sud de la ville, une unité de la Protection civile a été vue sillonnant maisons et ruelles avec un grand professionnalisme et un sens humanitaire marqué, afin de mettre à l’abri les habitants et leurs biens.

Le commandant provincial de la Protection civile, le colonel Idriss El Aabab, a confirmé que, dans le cadre des interventions continues menées suite à la hausse du niveau de l’oued Loukkos, plusieurs opérations d’évacuation ont été effectuées dans différents quartiers résidentiels. Les populations sinistrées et leurs biens ont été transportés à l’aide d’embarcations métalliques à fond plat, qui permettent d’atteindre des zones difficilement accessibles, afin d’assurer la sécurité des citoyens, dans cette situation exceptionnelle. Grâce à ces efforts conjoints, plus de 20.000 personnes ont été évacuées au vendredi 30 janvier dernier dans la soirée, d’après des déclarations d’Abdelaziz El Farkli, chef du service des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de la province de Larache, et représentant de la commission provinciale de vigilance. Ce fonctionnaire a aussi indiqué que, dès la réception du bulletin météorologique d’alerte, les autorités publiques ont mis en œuvre l’ensemble des mesures préventives nécessaires. La commission provinciale de vigilance, présidée par le gouverneur de la province, a ainsi procédé à des visites de terrain dans les zones inondées, à l’évacuation des habitants et à la mise à disposition de centres d’hébergement.

Sur place, de nombreux citoyens ont salué la mobilisation continue de l’ensemble des autorités, mettant en avant l’importante mobilisation des ressources humaines, des équipements et des moyens logistiques pour faire face à une situation climatique exceptionnelle que la ville n’a pas connue depuis environ 35 ans. Les unités de la Protection civile, avec, en renfort, des équipes de plongeurs et de secouristes équipés d’embarcations de sauvetage, ont poursuivi leurs interventions pour secourir les personnes et leurs biens. Des signaux sonores ont été utilisés pour avertir les habitants de la présence des équipes de secours, avant d’engager avec eux un dialogue direct et de coordonner les opérations d’évacuation. Les citoyens contraints de quitter leur domicile ont été accompagnés, aidés à transporter leurs effets personnels et équipés de gilets de sauvetage, avant d’être transférés vers des zones sécurisées.

Des initiatives en solidarité avec ces sinistrés ont également eu lieu, plusieurs chauffeurs de camions et propriétaires de tracteurs s’étant portés volontaires pour aider les personnes bloquées dans des zones faiblement inondées, dans une remarquable cohésion, écrit Al Ahdath Al Maghribia. Les citoyens ont souligné que ces efforts ont permis de limiter les dégâts causés par les inondations, saluant la gestion anticipative et sérieuse des autorités dans des conditions climatiques exceptionnelles, inédites depuis plus de trois décennies.

L’ensemble des autorités provinciales de Larache, appuyées par les collectivités territoriales, l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, la société régionale multiservices, la direction provinciale de l’équipement et de l’eau, ainsi que la Protection civile, se sont mobilisées pour contenir la montée des eaux, en accordant une attention particulière aux quartiers les plus exposés. Les équipes du Croissant-Rouge marocain, dotées de matériel de premiers secours et d’ambulances équipées, sont également en alerte, prête à intervenir en cas de nécessité.

La commission de vigilance, présidée par le gouverneur de la province de Larache, assure depuis mardi 27 février dernier un suivi précis de l’ensemble des opérations, afin d’en garantir le bon déroulement. Parmi les mesures mises en œuvre figurent l’installation de barrières de sable le long de l’oued Loukkos, l’évacuation des eaux pluviales des zones basses et le nettoyage des réseaux d’assainissement. Des campagnes de sensibilisation ont été menées avec des haut-parleurs, pour appeler les habitants à faire preuve de prudence, de vigilance, de protéger les enfants et les personnes vulnérables, dans l’attente de l’évolution des conditions météorologiques. Les habitants ont également exprimé leur reconnaissance envers la rapidité de ces interventions d’une grande ampleur, notamment l’utilisation massive de moyens mécaniques aux entrées de la ville, afin de garantir la fluidité du trafic pour les habitants et les visiteurs. Ils ont aussi tenu à remercier l’ensemble des intervenants pour les efforts considérables qui ont été déployés en cette période délicate.

Par ailleurs, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti formellement des rumeurs faisant état de vols et de pillages dans les zones touchées par les inondations à Ksar El Kébir. Elle a assuré n’avoir reçu aucun signalement ou plainte concernant des vols dans des commerces ou des équipements publics, après vérification auprès des propriétaires concernés. Les services de sécurité demeurent toutefois entièrement mobilisés afin d’assurer la sécurité et l’ordre public, avec l’application stricte des protocoles nécessaires pour protéger les personnes et les biens.

En ce qui concerne le fonctionnement des établissements scolaires , la direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Larache a annoncé la suspension exceptionnelle des cours, à compter de ce lundi 2 février, jusqu’au 7 février dans l’ensemble des établissements scolaires relevant de la circonscription territoriale de Ksar El Kébir. Cette décision vise à garantir la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs. Le communiqué précise qu’un mode d’enseignement à distance sera instauré, afin d’assurer la continuité de l’apprentissage, avec une programmation de séances de soutien et de rattrapage dès la reprise des cours.

La commission nationale de vigilance chargée du suivi des inondations s’est réunie au siège du ministère de l’Intérieur afin d’évaluer la situation, de coordonner les interventions et de renforcer les dispositifs de surveillance et de mobilisation. L’ensemble des autorités et services concernés demeurent en état d’alerte maximale, prêts à intervenir à tout moment jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent, afin de préserver la sécurité des citoyens, et d’atténuer les conséquences de ces exceptionnelles perturbations climatiques.