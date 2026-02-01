Société

Inondations à Ksar El Kébir: mobilisation totale des autorités pour l’hébergement des sinistrés

Face aux inondations ayant récemment touché la ville de Ksar El Kébir, les autorités locales ont déployé des efforts soutenus et coordonnés afin d’assurer la prise en charge des populations affectées. Dans un élan de solidarité et de mobilisation collective, un camp d’hébergement a été aménagé pour accueillir les familles sinistrées dans des conditions dignes et sécurisées.

Sur le terrain, l’ensemble des services concernés s’est pleinement engagé dans l’opération, veillant à l’équipement des tentes avec toutes les fournitures essentielles nécessaires à l’accueil des citoyens déplacés. Literie, couvertures, eau potable et autres besoins de première nécessité ont été mis à disposition afin de garantir des conditions de séjour adaptées.

Dans le cadre de la mobilisation de terrain continue et de la coordination étroite entre l’ensemble des intervenants à Ksar El Kébir, les populations sinistrées ont passé leur première nuit au sein du camp d’hébergement dans de bonnes conditions. Dès leur arrivée, les personnes affectées ont été accueillies dans un esprit de solidarité et ont bénéficié d’une prise en charge appropriée, témoignant de l’efficacité du dispositif mis en place et de l’attention portée à leur bien-être.

Les scènes observées témoignent d’un engagement total et d’une coordination rigoureuse entre les différents corps mobilisés, notamment lors des opérations de transfert des habitants vers le camp d’hébergement situé dans la zone d’évacuation. Cette dernière a été préalablement préparée et dotée de l’ensemble des équipements requis pour répondre aux besoins des personnes affectées.

