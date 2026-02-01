Inondations à Ksar El Kébir: les commerçants déplorent d’importantes pertes matérielles

Selon les témoignages recueillis sur place, les inondations ont gravement endommagé des équipements professionnels, notamment les machines et outils de menuiserie ainsi que des appareils électroniques. Les commerçants se disent profondément affectés par ces pertes, qui risquent d’avoir un impact durable sur leurs activités.

أصحاب محلات بالقصر الكبير يحصون خسائر الفيضانات

Face à l’évolution rapide du niveau des eaux, les autorités locales ont mis en place une série de mesures temporaires pour protéger la population et limiter les dégâts. Elles ont appelé les citoyens à respecter strictement les consignes officielles et à éviter de s’approcher des zones immergées jusqu’à ce que le danger soit écarté.

Une mobilisation générale est en cours pour sécuriser les quartiers touchés. Les équipes d’intervention assurent non seulement la sécurité des habitants, mais facilitent également leurs déplacements pour répondre à leurs besoins essentiels. Dans ce cadre, des transports sécurisés sont organisés pour évacuer les familles des zones menacées, tandis que les équipes locales guident les citoyens pour garantir leur sécurité.