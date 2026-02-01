Société

Inondations à Ksar El Kébir: les commerçants déplorent d’importantes pertes matérielles

Vue des dégâts causés par les inondations à Ksar El Kébir.

Les récentes crues du Loukkos ont frappé durement Ksar El Kébir, submergeant de nombreux commerces, cafés, restaurants et ateliers de menuiserie. Dans plusieurs quartiers, notamment Andalus, Route d’Arraïch, Marîna et Skrina, les habitants ont vu leurs locaux envahis par les eaux, provoquant des dégâts matériels considérables.

Said Kadry
01/02/2026

Selon les témoignages recueillis sur place, les inondations ont gravement endommagé des équipements professionnels, notamment les machines et outils de menuiserie ainsi que des appareils électroniques. Les commerçants se disent profondément affectés par ces pertes, qui risquent d’avoir un impact durable sur leurs activités.

Face à l’évolution rapide du niveau des eaux, les autorités locales ont mis en place une série de mesures temporaires pour protéger la population et limiter les dégâts. Elles ont appelé les citoyens à respecter strictement les consignes officielles et à éviter de s’approcher des zones immergées jusqu’à ce que le danger soit écarté.

Une mobilisation générale est en cours pour sécuriser les quartiers touchés. Les équipes d’intervention assurent non seulement la sécurité des habitants, mais facilitent également leurs déplacements pour répondre à leurs besoins essentiels. Dans ce cadre, des transports sécurisés sont organisés pour évacuer les familles des zones menacées, tandis que les équipes locales guident les citoyens pour garantir leur sécurité.

