Ksar El Kébir: coupure temporaire de la circulation sur la RN1 et la route régionale N°410

Cette interruption temporaire de la circulation résulte de la montée du niveau des eaux de l’oued Loukkos qui a entraîné la submersion de la chaussée des routes précitées, précise le communiqué.

Le ministère informe les usagers de la route qu’il est possible de contourner la zone en se dirigeant vers la ville de Larache via l’autoroute A5, puis en empruntant la route provinciale N° 4402, entre Larache et Rissana, et enfin la RN1 entre Rissana et Ksar El Kébir, en rejoignant la ville par son entrée nord, fait savoir le communiqué.

La circulation sera rétablie dès que le niveau des eaux aura baissé. Par conséquent, le ministère demande aux usagers de la route de faire preuve de vigilance et de respecter la signalisation afin d’assurer leur sécurité.

Le ministère affirme qu’il demeure à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail «www.equipement.gov.ma», ou à contacter le centre de permanence de la Direction générale des routes au 0537.71.17.17, conclut le communiqué.