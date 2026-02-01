Société

Ksar El Kébir: coupure temporaire de la circulation sur la RN1 et la route régionale N°410

La circulation est temporairement interrompue sur la RN1 reliant Souk Larbaa et Ksar El Kébir.

La circulation est temporairement interrompue sur la RN1 reliant Souk Larbaa et Ksar El Kébir au niveau de l’entrée sud de la ville de Ksar El Kébir et la Route régionale N° 410 (voie express) reliant Larache et Ksar El Kébir au niveau de l’entrée ouest de la ville de Ksar El Kébir, a indiqué, samedi, le ministère de l’Équipement et de l’Eau dans un communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/02/2026 à 11h49

Cette interruption temporaire de la circulation résulte de la montée du niveau des eaux de l’oued Loukkos qui a entraîné la submersion de la chaussée des routes précitées, précise le communiqué.

Le ministère informe les usagers de la route qu’il est possible de contourner la zone en se dirigeant vers la ville de Larache via l’autoroute A5, puis en empruntant la route provinciale N° 4402, entre Larache et Rissana, et enfin la RN1 entre Rissana et Ksar El Kébir, en rejoignant la ville par son entrée nord, fait savoir le communiqué.

Lire aussi : Ksar El Kébir: accès réglementé à la ville pour le plein déploiement des mesures d’urgence et de secours

La circulation sera rétablie dès que le niveau des eaux aura baissé. Par conséquent, le ministère demande aux usagers de la route de faire preuve de vigilance et de respecter la signalisation afin d’assurer leur sécurité.

Le ministère affirme qu’il demeure à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail «www.equipement.gov.ma», ou à contacter le centre de permanence de la Direction générale des routes au 0537.71.17.17, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/02/2026 à 11h49
#Maroc#Ksar El Kebir#intempéries

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir: accès réglementé à la ville pour le plein déploiement des mesures d’urgence et de secours

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Ksar El Kébir: suspension exceptionnelle des cours pendant une semaine

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Ksar El Kébir: voici les dispositifs d’urgence déployés sur le terrain

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La DGSN dément toute vague de pillages dans les zones sinistrées de Ksar El Kébir

Articles les plus lus

1
Industrie de défense: comment et pourquoi le Maroc change d’échelle
2
Barrages sous pression: pourquoi et comment le Maroc enclenche des lâchers d’eau
3
Tindouf: le Maroc obtient de l’UE un droit de surveillance de l’aide humanitaire
4
Barrages: le taux de remplissage grimpe à 61,3%, Al Wahda tire la hausse des réserves
5
Obsèques de Abdelhadi Belkhayat à Casablanca: ses amis et proches lui rendent un ultime hommage
6
France: Rafik Temghari, itinéraire d’un élu qui veut algérianiser les Hauts-de-Seine
7
Le barrage Allal El Fassi frôle le plein avec un taux de remplissage de 98%
8
La CAF hors-jeu
Revues de presse

Voir plus