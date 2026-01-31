Société

Inondations à Ksar El Kébir: suspension exceptionnelle des cours pendant une semaine

La crue du fleuve Loukkos cause l’inondation de plusieurs quartiers de Ksar El Kébir. (S.Kadry/Le360)

La Direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Larache a annoncé, ce samedi, la suspension exceptionnelle des cours dans tous les établissements scolaires situés à Ksar El Kébir, du lundi 2 février au samedi 7 février 2026, en raison des conditions météorologiques extrêmes et des inondations enregistrées dans la ville.

Par La Rédaction
Le 31/01/2026 à 17h00

Dans un communiqué, la direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Larache précise que cette décision fait suite aux recommandations de la cellule provinciale de veille, en coordination avec les autorités locales et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. L’objectif principal est de garantir la sécurité des élèves ainsi que du personnel pédagogique et administratif.

Le directeur provincial, Mohamed El Baali, a expliqué que les fortes précipitations ont provoqué des inondations importantes, rendant difficiles les déplacements vers et depuis les établissements scolaires publics et privés, ainsi que les unités de préscolaire. Face à cette situation, il a été décidé d’interrompre temporairement les cours durant toute la semaine prochaine. La reprise des activités scolaires dépendra de l’amélioration des conditions météorologiques.

Lire aussi : Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos

Afin d’assurer la continuité pédagogique, la direction provinciale a opté pour un basculement vers l’enseignement à distance. Des séances de soutien et de rattrapage seront également programmées pour les matières ayant subi des retards pendant cette période exceptionnelle.

La mesure concerne 69 établissements scolaires publics et privés de la ville, dont 27 unités de préscolaire, et touche environ 35.000 élèves, parmi lesquels 15.000 dans le primaire et 5.000 dans le préscolaire.

Selon la direction, la montée du niveau des eaux de l’oued Loukkos a provoqué des infiltrations dans cinq établissements scolaires et inondé les abords de plusieurs autres, empêchant un accès normal aux infrastructures.

Par La Rédaction
Le 31/01/2026 à 17h00
#Inondations#Ksar El Kébir#Cours#Suspension

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Ksar El Kébir: voici les dispositifs d’urgence déployés sur le terrain

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations: le Comité national de veille salue les Hautes Instructions Royales pour la mobilisation immédiate des FAR

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir: les Forces armées royales mettent en place un camp d’hébergement pour les sinistrés des inondations

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Ksar El Kébir: les habitants installent des barrières en béton

Articles les plus lus

1
Barrages: le taux de remplissage grimpe à 61,3%, Al Wahda tire la hausse des réserves
2
Le barrage Allal El Fassi frôle le plein avec un taux de remplissage de 98%
3
Industrie de défense: comment et pourquoi le Maroc change d’échelle
4
France: Rafik Temghari, itinéraire d’un élu qui veut algérianiser les Hauts-de-Seine
5
La CAF hors-jeu
6
Décès de l’artiste Abdelhadi Belkhayat, un monument de la chanson marocaine
7
La Fondation nationale des musées prend les rênes du Musée de la photographie et des arts visuels
8
Les retenues des barrages frôlent 10 milliards de m³, le taux de remplissage gagne 2 points en une journée
Revues de presse

Voir plus