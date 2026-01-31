Inondations à Ksar El Kébir: suspension exceptionnelle des cours pendant une semaine

Dans un communiqué, la direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Larache précise que cette décision fait suite aux recommandations de la cellule provinciale de veille, en coordination avec les autorités locales et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. L’objectif principal est de garantir la sécurité des élèves ainsi que du personnel pédagogique et administratif.

Le directeur provincial, Mohamed El Baali, a expliqué que les fortes précipitations ont provoqué des inondations importantes, rendant difficiles les déplacements vers et depuis les établissements scolaires publics et privés, ainsi que les unités de préscolaire. Face à cette situation, il a été décidé d’interrompre temporairement les cours durant toute la semaine prochaine. La reprise des activités scolaires dépendra de l’amélioration des conditions météorologiques.

Afin d’assurer la continuité pédagogique, la direction provinciale a opté pour un basculement vers l’enseignement à distance. Des séances de soutien et de rattrapage seront également programmées pour les matières ayant subi des retards pendant cette période exceptionnelle.

La mesure concerne 69 établissements scolaires publics et privés de la ville, dont 27 unités de préscolaire, et touche environ 35.000 élèves, parmi lesquels 15.000 dans le primaire et 5.000 dans le préscolaire.

Selon la direction, la montée du niveau des eaux de l’oued Loukkos a provoqué des infiltrations dans cinq établissements scolaires et inondé les abords de plusieurs autres, empêchant un accès normal aux infrastructures.